Ocho hombres tienen tanto dinero como la mitad del mundo

DAVOS, Suiza(AP)

La brecha entre los súper ricos y la mitad más pobre de la población mundial es más extrema de lo que se pensaba y apenas ocho hombres —desde Bill Gates y Michael Bloomberg al magnate mexicano Carlos Slim Helú— tienen una riqueza equivalente a lo que poseen 3.600 millones de personas, según un análisis de Oxfam publicado el lunes.



En la presentación de sus conclusiones poco antes de que dé inicio la reunión anual de élites políticas y empresariales del mundo, que se realizará en el centro vacacional de esquí suizo de Davos, la organización contra la pobreza Oxfam afirmó que la inequidad entre los más ricos y los pobres es mucho más grande que hace apenas un año.



El grupo instó a los líderes a hacer más que prometer que resolverán el problema.



De no ser así, advirtió, el malestar público contra este tipo de inequidad seguirá creciendo y conducirá a cambios políticos más sísmicos, semejantes a la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y al voto del Reino Unido a favor de abandonar la Unión Europea.



"Es obsceno que tanta riqueza esté en las manos de tan pocos cuando una de cada 10 personas sobrevive con menos de dos dólares al día", lamentó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International, quien asistirá a la reunión en Davos. "La inequidad está atrapando a cientos de millones en la pobreza; está fracturando nuestras sociedades y socavando la democracia".



El mismo reporte concluyó hace un año que las 62 personas más ricas del planeta poseen tanta riqueza como la suma de la mitad más pobre de la población. Sin embargo, Oxfam corrigió esa cifra a nueve después de analizar nueva información recabada por el banco suizo Credit Suisse.



Oxfam utilizó la lista de multimillonarios de Forbes que fue publicada en marzo de 2016 para realizar su reporte.



Según la lista de Forbes, el fundador de Microsoft Gates es la persona más rica del mundo con una fortuna neta de 75.000 millones de dólares.



Las otras, en orden de escalafón, son Amancio Ortega, español fundador de la casa de modas Inditex; el financiero Warren Buffett; el empresario mexicano Slim Helú; el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos; el creador de Facebook, Mark Zuckerberg; el empresario y fundador de Oracle, Larry Ellison; y Bloomberg, ex alcalde de Nueva York.



Oxfam delinea medidas que espera sean promulgadas para ayudar a reducir la inequidad.



Entre ellas está un aumento en los impuestos a la riqueza y en los ingresos para asegurar mayores condiciones de igualdad para todos y financiar inversiones en servicios públicos y empleos, mayor cooperación entre gobiernos para asegurar que los trabajadores reciban un pago decente y que los ricos no evadan pagar impuestos.



Y los líderes empresariales deberían comprometerse a pagar su cuota justa de impuestos y un salario digno a sus empleados.