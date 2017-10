Venezuela: Oficialismo gana 17 gobernaciones; la oposición sólo 5

CARACAS(AP)

El gobernante Partido Socialistas Unido de Venezuela, que no figuraba como favorito para ganar la mayoría de los estados, arrasó el domingo en los comicios regionales al alzarse con 17 de las primeras gobernaciones adjudicadas, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.



Sólo cinco estados venezolanos quedaron en manos de la oposición y quedó pendiente el resultado del estado de Bolívar.



Lucena aseguró que la tendencia de los 22 resultados anunciados hasta ahora es irreversible.



El contundente triunfo electoral de los partidarios del presidente Nicolás Maduro le permiten al oficialismo mantener el control de la mayoría de las gobernaciones en este país Sudamericano, tal y como ha sido durante casi dos décadas.



El resultado representa un duro revés para la oposición, que incluso no pudo retener la gobernación del estado central de Miranda, que en los pasados dos comicios controló el líder opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles.



“El chavismo retomó el camino de la victoria en momentos muy difíciles”, dijo Maduro en una declaración transmitida por la televisión estatal.



Los problemas generados por la desbocada inflación de tres dígitos, la severa escasez de alimentos y medicinas, y la paralización económica han golpeado la popularidad de Maduro, la cual ronda el 20%.