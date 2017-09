Cerca, acuerdo sobre dreamers: Trump

WASHIGTON, D.C()

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo en el Capitolio para proteger a los casi 800 mil jóvenes indocumentados beneficiados por el alivio migratorio conocido como DACA está muy cerca, pero depende de medidas de seguridad fronteriza.



"Pienso que estamos bastante cerca pero tenemos que aprobar la seguridad fronteriza", afirmó Trump en la Casa Blanca la mañana de ayer momentos antes de salir a una gira por el Estado de Florida.



Sin embargo, Trump añadió que la aprobación de fondos para la construcción de un muro fronterizo con México no está contemplado como parte del paquete para dar alivio permanente a los jóvenes.



"El muro vendrá después. En este momento estamos renovando grandes secciones del muro, secciones masivas, transformándolas como nuevas", dijo Trump a respuesta de un grupo de periodistas que cubrió la salida del helicóptero desde la Casa Blanca.



Apenas en la madrugada, Trump había negado en la red social Twitter haber concretado un acuerdo con la minoría demócrata en el Capitolio para dar una solución definitiva para los beneficiarios de DACA, programa al que el 5 de septiembre impuso un ultimátum de seis meses.



"Estamos trabajando en un plan sujeto a controles fronterizos masivos. Estamos trabajando en un plan para DACA. La gente quiera que eso suceda. Hay 800 mil jóvenes, que fueron traídos aquí, sin ninguna culpa de su parte", añadió Trump a preguntas específicas del grupo de reporteros.



"Entonces estamos trabajando en un plan, veremos cómo resulta esto. Vamos a obtener seguridad fronteriza masiva como parte de eso. Y pienso que algo puede ocurrir. Veremos qué pasa pero algo va a ocurrir", añadió Trump momentos antes de abordar el helicóptero oficial Marine One.



"Mitch (McConnell) está bastante de acuerdo, Paul Ryan está de acuerdo. Todos sentimos, miren, que 92 por ciento de la gente está de acuerdo con DACA pero que queremos una muy muy poderosa seguridad fronteriza. ¿OK?", añadió refiriéndose a los líderes republicanos en el Capitolio.



Esta madrugada, Trump había enviado mensajes en Twitter en los que comentaba el resultado de una cena que sostuvo en la Casa Blanca con los líderes demócratas e insistía que no renunciaba a tener un muro en la frontera con México de una forma u otra.