Piden a "nazis" y supremacistas no usar antorchas Tiki en protestas

(SUN)

Luego de que se diera a conocer que los manifestantes supremacistas en Charlottesville utilizaron las antorchas de la marca “Tiki” el fin de semana en una marcha nocturna en las inmediaciones de la Universidad de Virginia, la empresa reprobó el hecho.Según el medio británico The Independent, los hombres y mujeres que llevaban las antorchas coreaban el eslogan nazi "Sangre y Tierra". Luego se enfrentaron con manifestantes de izquierda que realizaban una antiprotesta.El diario informó que el fabricante de antorchas “Tiki” habló y condenó el uso de su producto para fines de "odio e intimidación".La marca de antorchas se deslindó de los centenares de supremacistas blancos que marcharon con sus productos el viernes por la noche en el campus de la Universidad de Virginia en Charlottesville, una imagen que evocó los episodios más funestos del odio racial en Estados Unidos."Tiki Brand no está asociada de ningún modo con los sucesos que tuvieron lugar en Charlottesville y estamos profundamente entristecidos y decepcionados", escribió la marca estadounidense en su perfil de Facebook."No apoyamos su mensaje ni el uso de nuestros productos de esta manera. Nuestros productos están diseñados para mejorar las reuniones de jardín y ayudar a familia y amigos a conectar unos con otros en casa o en su jardín", agregó.The Independent informó que un comerciante que tiene en su tienda las antorchas “Tiki” colocó un anunció en el producto donde negaba su uso a los “nazis”.“Por favor no uses esta antorcha “Tiki” para cualquier mierda racista”, dice en su mensaje.La imagen de los supremacistas portando estas festivas y populares antorchas en medio de la noche fue motivo de burlas y críticas durante todo el fin de semana en las redes sociales.Muchos usuarios subrayaron la ironía de defender el supremacismo blanco "apropiándose de la cultura polinesia" en la que se inspiran estas antorchas, habituales desde hace décadas en jardines, terrazas y celebraciones en Estados Unidos.La concentración del viernes evocó episodios muy oscuros del odio racial en Estados Unidos y fue solo la antesala de los violentos sucesos del sábado, cuando un joven con conocidas ideas nazis arrolló a un grupo que protestaba contra los supremacistas.En el ataque murió la joven Heather Heyer, de 32 años, y más de 20 personas resultaron heridas.Al autor de los hechos, James Alex Fields, un chico blanco de 20 años, se le denegó hoy la fianza en su primera comparecencia en los tribunales tras ser arrestado y acusado de asesinato en segundo grado.El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo hoy que este "malvado ataque" cumple los preceptos legales para ser considerado "terrorismo doméstico".La importancia de que el ataque se declare "terrorismo doméstico" es más simbólica que práctica, ya que esta denominación no acarrea penas adicionales pero sí es clave para quienes denuncian que solo se usa la palabra terrorismo cuando el atacante es una persona musulmana.