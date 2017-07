VIDEO: Policías venezolanos golpean brutalmente a joven con Asperger

CARACAS(SUN)

Así la GNB golpeó salvajemente en la Plaza Mayor de Lechería a Gianni Scovino, quien tiene síndrome de asperger ¡Basta de violencia! pic.twitter.com/t5TQXcF4YZ — Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de julio de 2017

Elementos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) golpearon brutalmente a un joven identificado como Gyanny Scovino, quien padece síndrome de Asperger.La agresión, que ocurrió en la ciudad de Lechería en el estado Anzoátegui, duró varios minutos, en los que al menos ocho agentes lo patearon y le dieron puñetazos en repetidas ocasiones, e incluso lo golpearon con sus armas y escudos de protección.ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONASIncluso después de la golpiza, los agentes se llevaron a Scovino como detenido al Core 7 de la entidad.Irene Arveláez, dirigente juvenil de Voluntad Popular, aseguró ayer que Scovino permaneció varias horas retenido sin recibir asistencia médica.Oscar Navas, concejal de Lechería, indicó que la víctima sufrió fuertes lesiones en varios órganos intraabdominales “producto de la brutal golpiza” que recibió, por lo que fue intervenido quirurgicamente.Al momento, Scovino está bajo observación médica debido al alto riesgo de presentar complicaciones, pese al éxito de la cirugía.“Lo que están haciendo no es que no tenga nombre, se llama MIEDO. Y lo que nosotros haremos también tiene nombre: JUSTICIA!!! Pagarán!!!”, aseguró el concejal en su cuenta de Twitter.Importantes figuras de la oposición venezolana, como Lilian Tintori –esposa del recientemente excarcelado líder opositor Leopoldo López– y María Corina Machado compartieron en sus cuentas de redes sociales el brutal video, para denunciar la violencia por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.Mientras tanto, la oposición venezolana se prepara para un plebiscito simbólico que realizará mañana contra el proyecto de una Asamblea Constituyente, propuesto por el presidente Nicolás Maduro, luego de más de tres meses y medio de violentas protestas contra el gobierno chavista."Ya está todo listo. Mañana el país no solo rechazará la Constituyente, dará un mandato que es exigir el cambio de régimen, la salida de la dictadura y el inicio de la transición con un gobierno de unión nacional", dijo este sábado a la AFP la dirigente María Corina Machado.Los opositores confían en que la consulta "mostrará al mundo" que la mayoría se opone a la iniciativa de Maduro para reformar la Constitución y la considera un "fraude" para amarrarlo al poder.