Líder checheno niega que hayan gays en esta república rusa

MOSCÚ (AP )

El líder autócrata de Chechenia ha denunciado duramente los argumentos de que su gobierno ha torturado e incluso matado a gays y negó que haya hombres homosexuales en esta república del sur de Rusia.



Ramzan Kadyrov, presidente checheno respaldado por el Kremlin, ha sido criticado ampliamente por la comunidad internacional desde que un diario ruso reportó en la primavera que sus fuerzas de seguridad habían detenido a unos 100 hombres homosexuales y luego habían torturado o matado a algunos de ellos.



"Estas son tonterías. No tenemos este tipo de gente aquí. No tenemos ningún homosexual. Si es que hay alguno, llévenselo a Canadá", dijo Kadyrov en una entrevista con el programa del canal por cable HBO Real Sports. HBO divulgó el viernes extractos de la entrevista del 30 de junio. Kadyrov calificó de diabólicos a quienes hacen esos argumentos.



"Dios los maldiga por lo que me están acusando", dijo.



Chechenia, región mayormente musulmana en el sur de Rusia, fue devastada por dos guerras entre separatistas y fuerzas rusas en el último cuarto de siglo. Kadyrov, exrebelde que cambio de bando y ahora es leal a Moscú, ha sido un personaje dominante desde que su padre, el presidente Akhmad Kadyrov, fue asesinado en el 2004.