James Comey: "Trump está moralmente incapacitado para ser presidente"

(AP)

El ex director del FBI James Comey dice que piensa que es posible que el presidente Donald Trump se vea comprometido por los rusos.



Aseguró también que está "incapacitado moralmente" para ejercer el cargo.



En una entrevista con ABC News que se emitió el domingo por la noche, el jefe del FBI despedido dice que no podía descartar la posibilidad de que Rusia tenga algo sobre el presidente.



Dice que sabe que es una posibilidad "sorprendente" y algo que nunca pensó que diría sobre un presidente de los Estados Unidos.



Aún así, señala que le parece poco probable, pero algo que no puede decir sin una gran confianza.