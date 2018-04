Aun encarcelado, Lula encabeza las encuestas

(AP)

El hecho de estar encarcelado no ha impedido que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva siga encabezando las encuestas de preferencias electorales en Brasil.



Un sondeo dado a conocer el domingo por el instituto Datafolha muestra que el líder de centro-izquierda lleva ventaja en una proporción de 2 a 1 sobre su rival más cercano en un pronóstico electoral.



Es el primer sondeo a los brasileños desde que Lula fue encarcelado el 7 de abril por cargos de corrupción y lavado de dinero. Apeló la declaración de culpabilidad, pero el hecho de que la tenga podría hacer que los tribunales electorales declaren que no cumple los requisitos para aparecer en las boletas.



Al menos 30% de los encuestados dicen que respaldan a Lula para que regrese al puesto que ejerció de 2003 a 2010. Y si no puede postularse, dos terceras partes de sus partidarios dijeron que votaran por quienquiera que él respalde.



En una contienda en la que participan 16 posibles candidatos, el sondeo mostró que Lula supera al legislador conservador Jair Bolsonaro en una relación 30% a 15%, mientras que Marina Silva se ubica en tercer sitio.



En otra posible combinación de candidatos, Lula iba al frente de Bolsonaro por 31% frente a 17%.



El índice de aprobación de Lula descendió ligeramente en comparación con un sondeo de Datafolha en enero en el que fue respaldado con 34% frente a 37% para su rival. Sin embargo, se desconoce si eso se debió a sus problemas legales o a que hay una combinación distinta de contrincantes. Varios aspirantes que aparecían en esa encuesta han abandonado la carrera y otros han ingresado, por lo que es imposible efectuar una comparación directa.



El Partido de los Trabajadores de Lula dijo que lo registrará el 15 de agosto, fecha en que vence el plazo para hacerlo, pero la actual ley electoral prohíbe que se postule.