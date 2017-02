Migrante mexicana se refugia en Iglesia para evitar deportación

CENTENNIAL, Colorado, EU(AP )

Una mexicana que está tratando de que no la deporten se refugió en una Iglesia de Denver luego de que las autoridades federales de inmigración rechazaran su solicitud para quedarse en el país.



Jeanette Vizguerra no acudió este miércoles a la audiencia que tenía programada con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en el suburbio de Centennial. Cerca de 100 simpatizantes de ella se manifestaron afuera del edificio mientras su abogado, Hans Meyer, y un ministro ingresaron a la oficina y allí les dijeron que la mujer no recibiría otra extensión.



Meyer dijo que Vizguerra, que tiene cuatro hijos, ha estado tratando de conseguir una visa otorgada a víctimas de delitos y que en general el gobierno ha otorgado extensiones durante ese largo proceso.



El ICE dijo que ella es una "prioridad" de las autoridades del orden porque es culpable de dos delitos menores y un juez emitió una orden de deportación en su contra en el 2011.



Vizguerra prometió continuar luchando por el bienestar de sus hijos.