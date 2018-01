Ex esposa de Trump dice que él no es racista y que a ella la trató de manera fantástica

(GH)

La ex esposa del presidente Donald Trump, Ivana Trump, dijo este lunes que sigue siendo una buena amiga del ex empresario y niega que sea "racista".En "Good Morning Britain", el presentador Piers Morgan le preguntó a Ivana si alguna vez lo había escuchado decir algo que podría "interpretarse como racista"."¿Es él un racista?", preguntó Morgan."No creo que Donald sea racista. A veces dice estas cosas que son tontas", dijo. "Pero definitivamente no es racista".Cuando se le preguntó por qué el presidente tuitearía cosas que son controvertidas, la Sra. Trump, de 68 años, bromeó diciendo "quién sabe"."No va a cambiar. Creo que el tuit no es realmente una mala idea. La prensa cambia cada palabra que dices, y la tuercen", dijo la Sra. Trump. "Los [Tweets] salen de su boca".En cuanto a las afirmaciones de que el presidente ha sido abusivo o ha actuado de manera adversa hacia las mujeres, la Sra. Trump dijo que fue "tratada de manera fantástica" cuando estuvo casada con él desde 1977 hasta 1992.