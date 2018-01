EU celebra a Martin Luther King tras polémica frase de Trump sobre inmigrantes

(SUN)

El presidente estadounidense, Donald Trump, debió negar una vez más que es racista tras ser señalado de hacer comentarios insultantes contra varios países, en momentos en que Estados Unidos celebra este lunes al héroe de los derechos civiles Martin Luther King.



La polémica por los dichos de Trump encendió a la vez el debate en torno al estatus de centenas de miles de inmigrantes en Estados Unidos, sobre el que un acuerdo bipartidista en el Congreso parece cada vez menos viable.



"No soy un racista. Soy la persona menos racista que jamás han entrevistado, eso se los puedo afirmar", dijo el mandatario el domingo a la prensa en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida, donde cenó con el líder de la bancada republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.



Poco antes, Trump pareció dar por muerto un acuerdo sobre inmigración en un par de tuits, días después de generar una ola de indignación por haberse referido a inmigrantes africanos, haitianos y salvadoreños como llegados de "países de mierda", según testimonios recogidos por la prensa.



Trump negó los dichos, pero un senador demócrata dijo que el mandatario usó la expresión "repetidamente" durante una reunión sobre inmigración.



Tras su entrada a la política en 2015, Trump ha sido señalado de racismo varias veces.



Durante su campaña electoral acusó a México de "enviar" a Estados Unidos a criminales, entre ellos "violadores", muchas veces hizo señalamientos contra musulmanes y recientemente retuiteó videos antimusulmanes de origen dudoso.



En agosto, además, no condenó claramente manifestaciones neonazis en su país.



Este lunes, la atención estaba puesta en las palabras de Martin Luther King Jr, homenajeado con un día feriado en Estados Unidos, y cuyos mensajes eran redirigidos al presidente.



El excandidato presidencial Mitt Romney fue uno de los que recordó a King, y dijo que "el sentimiento atribuido al presidente de Estados Unidos no es coherente con la historia estadounidense y constituye la antítesis de los valores estadounidenses".



"La pobreza del país de origen de un candidato a migrante es tan irrelevante como su raza", tuiteó, pidiendo que la memoria de King traiga esperanzas de "unidad, grandeza y caridad para todos".



"Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez consciente", fue la frase de King que publicó de su lado en Twitter el legislador demócrata Dwight Evans, evocando el actual "clima político tenso".



Mientras miles de eventos se celebraban en todo el país para rendir homenaje al héroe de la lucha por los derechos civiles, asesinado en abril de 1968, muchos se quejaban por la ausencia de Trump en las celebraciones.



En un mensaje de video publicado en su cuenta en Twitter, Trump evocó al pastor King y llamó a "perpetuar su mensaje de justicia, igualdad y libertad".



Antes de rendir homenaje al héroe del día, el presidente cuestionó una vez más la intención de los demócratas de llegar a un acuerdo en el Congreso sobre el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), dirigido a miles de jóvenes migrantes que fueron llevados al país ilegalmente cuando eran niños.



Establecido en 2012 por el antecesor de Trump, Barack Obama, el programa protege de la deportación a sus beneficiarios -llamados "dreamers"- y les permite trabajar y estudiar.



"Parece normal que Trump comience el día citándose a sí mismo, más que a Martin Luther King Jr., por ejemplo", escribió en Twitter Bill Kristol, del semanario conservador The Weekly Standard.



Trump planteó a los demócratas un pacto para dar una alternativa a los "dreamers" a cambio de un financiamiento para reforzar el control en la frontera mexicana, principalmente con la construcción de un muro entre los dos países.



"Estamos listos, deseosos y capaces de obtener un acuerdo" sobre el DACA, dijo el mandatario, en momentos en que la suerte de unos 700 mil beneficiarios de ese programa está en juego. "Pero ello no quieren, ellos no quieren seguridad en la frontera" dijo sobre los demócratas, agregó.



La semana pasada un juez federal de California suspendió la derogación del programa DACA, que debía ocurrir a inicios de marzo, cuando vence el plazo que dio el presidente a los legisladores para lograr un acuerdo sobre el tema.