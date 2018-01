Suecia: Sacrifican a 9 cachorros de león sanos por falta de espacio en el zoológico

SUECIA(GH)

Funcionarios de un zoológico sueco de Boras han admitido que tuvieron que sacrificar a nueve cachorros de león que estaban sanos debido que no tenían suficiente espacio en el recinto.Bo Kjellson, director del zoológico, dijo que habían tratado de reubicar a las pequeñas crías pero que no habían tenido éxito, informó El Mundo "Resulta difícil de explicar, pero es cierto que no podemos mantener a determinados animales en nuestro zoo", justificó Kjellso.El funcionario declaró que la falta de espacio aumenta el potencial de agresión en el grupo de los leones, lo que deriva en la necesidad de sacrificarlos.La noticia de esos sacrificios causó revuelo en Suecia, sobre todo en defensores de la vida animal.En el año 2014 un hecho parecido sucedió en Copenhague, Dinamarca, cuando los empleados de un recinto animal sacrificaron a una jirafa llamada 'Marius' y cuyos restos fueron servidos como alimento a los leones ante la mirada de grupos de visitantes.