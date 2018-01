Príncipes detenidos por corrupción en Arabia Saudita estaban detenidos en hoteles 5 estrellas

(AP)

El Ritz Carlton en la capital de Arabia Saudita podría volver a abrir sus puertas a tiempo para el Día de San Valentín, después de servir durante varios meses como prisión para la élite del país en lo que el gobierno describió como una ofensiva contra la corrupción.



El sitio web del Ritz Carlton mostró el lunes las reservas disponibles a partir del 14 de febrero.



Un empleado del centro de llamadas no identificado encargado de las reservas del hotel dijo: "Las reservas están disponibles desde el 14 de febrero, pero el hotel no se hace responsable si la reserva se cancela. Las autoridades locales podrían extender el cierre patronal del hotel por razones de seguridad".



Sarah Walker-Kerr, una portavoz de Marriott en Dubai, de la cual el Ritz Carlton es una filial, no quiso hacer comentarios.



Las líneas telefónicas al hotel han sido cortadas desde el 5 de noviembre, cuando comenzó la represión.



Arabia Saudí detuvo el año pasado a decenas de príncipes y ex ministros, incluyendo un multimillonario príncipe que tiene inversiones en el extranjero, como parte de una ofensiva anticorrupción.



Entre los detenidos está el príncipe Alualid bin Talal -uno de los hombres más acaudalados del mundo-, dijo una fuente de King Holding Company, la empresa dirigida por él.



Un representante del gobierno al tanto del caso dijo que fueron detenidos 11 príncipes y 38 personas más y se encuentran en hoteles cinco estrellas de la capital Riad.



Previamente se había informado que el rey Salman destituyó al príncipe Miteb bin Abdullah que comandaba la Guardia Nacional, reemplazó al ministro de economía y anunció la creación de una nueva comisión anticorrupción.



Hubo reportes que indicaban que Miteb estaba entre los detenidos, al igual que su hermano, el príncipe Turki bin Abdullah, quien fue gobernador de Riad. Ambos son hijos del fallecido rey Abdullah, quien gobernó antes que su medio hermano Salman.



El canal de noticias saudí Al-Arabiya reportó también que 11 príncipes y docenas de ex ministros fueron detenidos como parte de una investigación anticorrupción dirigida por el príncipe Mohamed bin Salman, designado para dirigir la nueva comisión.



El príncipe Alualid tiene inversiones en Twitter, Apple, la News Corporation, Citigroup, la cadena de hoteles Four Seasons y el servicio de transporte Lyft. Es además accionista mayoritario de la cadena de canales de televisión árabes Rotana Group.



Es conocido también por ser crítico de la situación en Arabia Saudí, particularmente al defender los derechos de las mujeres.



Oficialmente se informó que se investiga las inundaciones que afectaron a la ciudad de Yeda en el 2009 y la respuesta a un brote de una enfermedad respiratoria que ha dejado varios muertos en Arabia Saudí en los últimos años.



Entretanto el principal consejo de clérigos islámicos del reino emitió un comunicado afirmando que es un deber religioso luchar contra la corrupción, básicamente dándole su apoyo a los arrestos anunciados.



El gobierno avisó que la nueva entidad anticorrupción tendrá autoridad para emitir órdenes de arresto, prohibir la salida del país y congelar cuentas bancarias.



Podrá también rastrear fondos, evitar la transferencia de fondos y evitar la liquidación de bienes y tomar otras medidas cautelares hasta que un caso sea remitido a los tribunales.