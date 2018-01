EU: Aprovechó que estaban solos para matar a su hermanita; la apuñaló 17 veces

(GH)

Charity Lee se encontraba laborando cuando observó la llegada de tres policías con el gerente de su trabajo y después se acercaron con ella para darle la noticia de que había sucedido algo con su hija Ella.



Enterarse de que su hija había sido asesinada hizo que Charity perdiera el conocimiento y luego de recobrarlo preguntó por su otro hijo, Paris de 13 de años.



“Está vivo y en la estación de policía, pero no lo puedes ver porque no ha preguntado por ti", fue al dura respuesta que la madre.



Al contar su historia, Charity Lee relató que estudiaba la universidad cuando se sentía sin un sentido, incluso, había contemplado un suicidio por sobredosis. Pero al quedar embarazada de su primer hijo, Paris, se sintió feliz y centró su vida en su pequeño.



Lee comenzó a sentir extraño al papá de Paris; posteriormente, fue diagnósticado con esquizofrenia paranoide y ella decidió separarse para evitar afectar a su hijo.



La mujer trabajaba, estudiaba y cuidada de su pequeño hijo; después, logró graduarse de la universidad y encontrar una pareja, con quien tuvo a Ella.



Lee tuvo una recaída en las drogas, lo que causo que Paris demostrara una actitud protectora hacia su hermana menor.



La madre señaló que el adolescente nunca fue violento, en una ocasión se molestó tanto que tomó un cuchillo y corrió hacia la calle con el en mano pero no dañó a nadie ni a si mismo. De igual forma, lo llevó al hospital, pero al parecer todo estaba en orden con él.



Lee recuerda que aquel fatídico 4 de enero de 2007, su pequeña pedía y pedía más besos antes de que partiera al trabajo.



"¡Solo un beso más, mamá, solo una vez más!", ese fue el último recuerdo que guarda de Ella en su corazón.



En tanto, Paris se quedó molesto con Lee por una regañada que había recibido. Sin embargo ella relata que le dio un beso antes de irse y le dijo "sé que estás enojado conmigo, pero superaremos esto".

Ambos se quedaron al cuidado de la niñera, pero en la noche la mujer salió de casa sin permiso.



Estando ambos niños solos, Paris golpeó e intentó estrangular a su pequeña hermana de 4 años de edad. Al no lograr su muerte, la apuñaló 17 veces con un cuchillo y después llamó al 911.



Al enterarse de la noticia, Lee manejó desesperada a casa, sin embargo, no se le permitió ingresar y observó como el cuerpo de su pequeña Elle era sacado del interior.



Dos semanas después, se encontró con su hijo en la oficina del Fiscal de Distrito, donde Paris le dijo.



"Solías decir que nunca serías capaz de matar a nadie a menos que lastimaran a uno de tus hijos". "Apuesto a que no pensaste que iba a ser así".



A los 15 años de edad Paris fue analizado por especialistas, quienes determinaron que tenía rasgos psicópatas moderados, o rasgos insensibles y sin emociones.



De esta tragedia nació "Fundación ELLA, una organización sin fines de lucro para prevenir la violencia y abogar por los derechos humanos a través de la educación, la reforma de la justicia penal y la defensa de las víctimas.”



Lee continuó con su vida, tiene otra pareja y su tercer hijo.