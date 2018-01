VIDEO:Policía de Venezuela localiza a ex piloto Óscar Pérez; él denuncia que quieren asesinarlo

(AP )

ÚLTIMA HORA | Óscar Pérez está herido tras estallido de granada lanzada por cuerpos de seguridad que lo mantienen rodeado. Denuncia que régimen de Maduro les disparan y no los dejan entregarse pic.twitter.com/z1NNVCWZue — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 15 de enero de 2018

Gobierno es responsable de la vida e integridad de piloto Oscar Pérez quien ha manifestado intención de entregarse a autoridades. Ministerio Público tiene la responsabilidad de velar porque el procedimiento se realice sin daños a la vida e integridad del piloto y sus acompañantes pic.twitter.com/oZhgTrnfAO — PROVEA (@_Provea) 15 de enero de 2018

Las fuerzas de seguridad venezolanas localizaron el lunes al ex piloto rebelde Óscar Pérez en una barriada al Oeste de Caracas en donde lo tienen rodeado, confirmaron el ex oficial y las autoridades.Pérez, quien se hizo notar al atacar desde un helicóptero edificios gubernamentales a fines de junio, difundió en su cuenta de Twitter un video en el que se observa con el rostro lleno de sangre y un fusil a su lado. El ex oficial asegura que las fuerzas de seguridad lo mantienen cercado en el lugar donde estaba escondido junto otras personas, y que le están disparando."Nos vamos a entregar", grita Pérez, de 36 años, mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. "No quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar", agrega.En otra grabación el ex policía asegura que se encuentra en la barriada de El Junquito, al Oeste de la capital, y que está negociando.Versiones de prensa señalan que El Juquito se mantiene tomado por decenas de policías y que al lugar llegaron algunas ambulancias.El vicepresidente del partido oficialista, el constituyente Diosdado Cabello, afirmó en su cuenta de Twitter que Pérez atacó a quienes lo tienen rodeado e hirió a dos funcionarios."Ahora viene el show de la llorantina, ¡qué cobarde cuando se ve atrapado como una rata!”, expresó en su cuenta de Twitter la ministra de servicios penitenciarios, Iris Varela, al confirmar la localización del ex policía.El ex piloto tomó protagonismo el año pasado en las redes sociales al llamar a los venezolanos a salir a las calles a protestar contra el gobierno, una exhortación que coincidió con manifestaciones antigubernamentales en Caracas y otras ciudades del país.Desde la clandestinidad, Pérez difundió el 19 de diciembre en las redes sociales un video desde una supuesta instalación militar en la que aparecían algunos presuntos militares maniatados y con las bocas cubiertas con adhesivo.Horas después de la difusión de la grabación, el presidente Nicolás Maduro anunció al país que fue asaltada una instalación militar a las afueras de la capital por un supuesto grupo terrorista y ordenó a la fuerza armada responder con dureza esas acciones.Por su parte, el director de la policía judicial, Douglas Rico, difundió el 21 de diciembre en su cuenta de Twitter una fotografía de Pérez en la que lo identificó como "terrorista, asesino, enemigo público N 1" y se ofreció una recompensa por su captura.El ex actor de una película policial atacó el 27 de junio las sedes capitalinas del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero de la policía judicial que había robado de una base aérea militar de Caracas. En esa oportunidad el expolicía destacó que sus acciones fueron cuidadosamente planeadas para no ocasionar víctimas.