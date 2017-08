Ex mandatarios dudan de legitimidad de elecciones en Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, advirtieron que estos comicios, que tendrán lugar en octubre, profundizarán la crisis en ese país



La ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, advirtió que la intervención de la comunidad internacional en Venezuela se impone, por razones éticas, morales y humanitarias.



Chinchilla y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, pusieron en duda la legitimidad de las elecciones regionales en Venezuela --que se realizarían en diciembre y que este fin de semana se decidió anticipar, con plazos fatales para presentar candidatos hasta hoy-, y advirtieron que se profundizará la crisis en esa nación.



En conferencia de prensa, en el marco de la Conferencia Latinoamericana sobre Integridad Electoral, en la ciudad de México, los ex mandatarios se refirieron a la situación que vive Venezuela.



Chinchilla reiteró que ahí "se han violentado todos los estándares internacionales" sobre democracia y las elecciones regionales serán "una burla más".



"La profundización del caos, de la crisis, del rompimiento franco y abierto del orden constitucional es cada vez más grave" pues ha colocado a ese país en parálisis, por lo que "la intervención de la comunidad internacional se impone, por razones éticas y morales, por razones humanitarias".



Recalcó que esa intervención debe ser con los parámetros del derecho internacional, como ha ocurrido en todos los casos en la región, en donde "ante amenazas a la democracia la Carta Democrática se aprobó y la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervino y hubo un análisis colectivo, salvo Venezuela.



"Por eso no deja de ser frustrante que a pesar de tener los instrumentos y mecanismos no ha logrado intervenir".



Por su parte, Lagos indicó que analizar lo que ocurre ese país "no es de ser intervencionista o no, es un tema que preocupa a la totalidad del sistema latinoamericano. Por ejemplo, es cuestionable la legitimidad de la Asamblea Constituyente venezolana, pues no está concebida en la Constitución de ese país".



Ahora que se ha adelantado la fecha de elecciones a octubre, la decisión de dar 48 horas de plazo para que los candidatos se presenten, "me parece que es tal vez, pensando en García Márquez y Macondo. Me cuesta mucho imaginar cómo se llama a una elección y no se establecen plazos adecuados para cumplir".



"Se está anticipadamente estableciendo grados de legitimidad altamente discutibles", recalcó.