Investigan a policía por comentario sobre Charlottesville

SPRINGFIELD, Massachusetts(AP)

Un policía de Massachusetts podría ser disciplinado por escribir "Jajaja me encanta esto" en Facebook en reacción al atropello de manifestantes que protestaban contra supremacistas blancos en Virginia, que dejó una persona muerta y 19 heridos.



El policía de Springfield Conrad Lariviere se disculpó posteriormente. En una entrevista con Masslive.com, publicada en Facebook, Lariviere dijo que él era un "buen hombre que hizo un comentario tonto".



El comisionado de la policía de Springfiled John Barbieri dijo que recibió la queja sobre el comentario el domingo y que ha iniciado una investigación interna.



"Si efectivamente este mensaje fue escrito por un agente empleado por la Policía de Springfiled, este asunto será investigado por la Junta de Audiencias Comunitarias de la Policía para tomar medidas".



El comentario de Lariviere en Facebook fue: "Jajaja me encanta esto, quizás la gente no debería de bloquear los caminos". Fue en reacción a la historia sobre la muerte de Heather Heyer, de 32 años, quien fue atropellada el sábado por un automovilista que arremetió con su vehículo contra un grupo de manifestantes opositores a un grupo de nacionalistas blancos en Charlottesville, Virginia. Otras 19 personas resultaron heridas.



James Alex Fields Jr., de 20 años, de Ohio, presunto responsable del atropello, ha sido acusado de homicidio en segundo grado.



Lariviere le dijo a Masslive.com que él no es racista.



"Nunca quisiera que alguien fuera asesinado. No soy racista y no creo en nada de lo que esos manifestantes están haciendo", puntualizó. En Facebook, también preguntó si es que el conductor del auto que atropelló a la gente era un "patán nazi".



El alcalde demócrata Domenic Sarno condenó el comentario del agente.



"No hay lugar para esto en nuestra sociedad y menos viniendo de un policía de Springfield", dijo el alcalde en un comunicado.