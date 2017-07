Senador de EU vende acciones en empresa que fabrica en México

INDIANÁPOLIS, Indiana(AP )

Un senador de Indiana que desde hace mucho tiempo ha criticado que se exporten trabajos a otros países anunció el viernes que venderá sus acciones en una compañía de su hermano después de que The Associated Press reveló que fabrica algunos productos en México.



El demócrata Joe Donnelly aseguró que no ha tenido un papel activo en la compañía desde hace 20 años, pero que tomó la decisión para evitar que el asunto se vuelva “una distracción de nuestro trabajo para acabar con la subcontratación y para mantener los empleos estadounidenses aquí, en lugar de enviarlos a otros países”.



Sus colaboradores dijeron que el senador hizo el anuncio ante periodistas durante un almuerzo en una feria de Indiana.



La AP informó el jueves que Donnelly ganó el año pasado al menos 15.001 dólares en dividendos por su inversión de 50 mil dólares en acciones de Stewart Superior, una fábrica de tinta que contrató a trabajadores mexicanos.



El senador, considerado uno de los demócratas más vulnerables electoralmente y cuyo cargo irá a las urnas el año entrante, fustigó a la empresa Carrier Corp., que fabrica equipos de aire acondicionado y hornos, acusándola de explotar a trabajadores que cobraban 3 dólares por hora cuando anunció planes el año pasado de cerrar operaciones en Indiana y trasladarse a México.



Donnelly elogió en noviembre al entonces presidente electo Donald Trump por promover un acuerdo que mantuvo en Indiana 800 de los puestos de trabajo.



El Comité Senatorial Nacional Republicano criticó el viernes a Donnelly por “beneficiarse hipócritamente” de las acciones de la empresa.



Le pidió que done sus ganancias a organizaciones que ayudan a trabajadores desplazados.



El senador patrocina un proyecto de ley titulado “End Outsourcing Act” que pretende hacer más difícil la tercerización de empleos estadounidenses en otros países.



“El verdadero problema en el que debemos concentrarnos, días antes de que 300 trabajadores de Carrier en Indianápolis enfrenten despidos, es cómo podemos seguir fabricando aquí en Indiana”, dijo en el comunicado de prensa, en el que también exhortó al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, a que lleve el asunto al pleno de la cámara alta la semana próxima.



Donnelly, el único legislador demócrata en Indiana, un estado de tendencia republicana, enfrenta una dura reelección en 2018.



Dos republicanos en la Cámara de Representantes, Messer y Todd Rokita, han manifestado su interés en ser candidatos al Senado.



Durante más de un año, Stewart Superior y sus subsidiarias han estado enviando toneladas de materia prima a México, donde la firma tiene fábricas que producen almohadillas para tinta y otros artículos, de acuerdo con documentos de aduanas de Panjiva Inc., que monitorea las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. El producto final es trasladado a una instalación que la empresa tiene en California, según esa información.



Steward Superior, que también tiene una operación en LaPorte, Indiana, dice en su portal web que su fábrica en México “ofrece una producción económica, con costos competitivos”.



Si bien la firma es manejada por un hermano de Donnelly, el senador sirvió como ejecutivo antes de ser elegido por primera vez para el Congreso en el 2006. Ganó la elección al Senado en 2012.