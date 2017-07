Cabildero ruso estuvo presente en reunión con hijo de Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

Un cabildero ruso-estadounidense dijo el viernes que estuvo presente en una reunión en junio de 2016 con el hijo de Donald Trump, con lo que dio un nuevo giro al relato de una discusión considerada parte de los esfuerzos del gobierno ruso a favor de la campaña del entonces candidato republicano por la Casa Blanca.



Rinat Akhmetshin confirmó su participación a The Associated Press el viernes. Sobre los trascendidos de que tiene vínculos con servicios de inteligencia rusos, comentó que es una “campaña de calumnias”.



Dijo a la AP que revistó en las fuerzas armadas soviéticas en una unidad de contrainteligencia, pero que nunca recibió entrenamiento formal como espía.



La reunión generó nuevos interrogantes sobre la presunta coordinación de la campaña de Trump con el gobierno ruso durante la elección, que es objeto de investigaciones federales y del Congreso.



En emails difundidos días atrás por Donald Trump Jr., un agente musical que organizó la reunión dijo que una abogada rusa quería transmitirle información perjudicial para la candidata demócrata Hillary Clinton y afirmó claramente que era parte de los esfuerzos del Kremlin para ayudar al candidato republicano.



Si bien el hijo del presidente ha confirmado la presencia de la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la reunión, no mencionó la presencia de Akhmetshin.



El hijo de Trump ha intentado restarle importancia a la reunión, asegurando que no recibió la información prometida.



En su primera entrevista pública sobre la reunión, Akhmetshin dijo que acompañó a Veselnitskaya a la Torre Trump donde se encontraron con un intérprete que participó de la reunión.

Dijo que se enteró de la reunión el día que la abogada le pidió que concurriera.



Akhmetshin dijo que Veselnitskaya llevó a la reunión una carpeta de plástico con documentos impresos que detallaban lo que ella pensaba era una entrega de fondos ilícitos al Comité Nacional Demócrata DNC por sus siglas en inglés).



Veselnitskaya presentó el contenido a los allegados a Trump e insinuó que la publicación de semejante información ayudaría a la campaña de Trump.



Según recuerda Akhmetshin, ella dijo que “ésta sería una buena manera de revelar cómo el DNC acepta fondos sucios”.



La confirmación de la presencia de Akhmetshin en el encuentro provocó la reacción inmediata del demócrata de mayor jerarquía en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien dijo que “agrega otro hecho profundamente perturbador sobre esta reunión secreta”.



El legislador Adam Schiff, de California, dijo que la omisión de la presencia de Akhmetshin en sus declaraciones públicas y las explicaciones cambiantes que da el hijo del presidente “pintan un retrato de ocultamiento y mentiras constantes”.



Akhmetshin dijo que el encuentro "no (fue) sustancial" y que "en realidad, esperaba (una discusión) más seria".



"Honestamente, jamás pensé que fuera para tanto", dijo a la AP.



Jared Kushner, yerno y ahora asesor sénior de Trump en la Casa Blanca, y el entonces jefe de campaña Paul Manafort también asistieron a la reunión.



Preguntado sobre Akhmetshin y su posible participación en la reunión, el vocero del presidente ruso Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a la prensa el viernes: "No sabemos nada sobre esta persona".