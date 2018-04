Defensor de derechos de homosexuales se autoinmola en NY

NUEVA YORK, EU(AP)

Un prominente defensor de los derechos de personas homosexuales y del medio ambiente murió luego de prenderse fuego a sí mismo en la ciudad de Nueva York el sábado en una espeluznante protesta contra la destrucción ecológica.



Los restos carbonizados de David Buckel, de 60 años, fueron hallados por transeúntes en Prospect Park de Brooklyn. La policía indicó que fue declarado muerto aproximadamente a las 6:30 de la mañana.



El periódico The Daily News reportó que Buckel dejó una nota en un carro de supermercado cerca de su cuerpo en la que señalaba que esperaba que su muerte fuera "honorable" y "pudiera servir a otros".



El diario The New York Times aseguró haber recibido una copia de la nota por correo electrónico, en la que también se leía que "la mayoría de los humanos en el planeta ahora respiran aire con dañinos combustibles fósiles, y muchos tienen muertes prematuras como resultado _mi muerte temprana por combustible fósil refleja lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos".



Buckel era el abogado principal en una demanda legal que involucra a Brandon Teena, un hombre transgénero que fue asesinado en Nebraska. Hilary Swank ganó un Oscar por su interpretación de Teena en la película de 1999 "Boys Don't Cry".



Buckel también fungió como director del proyecto matrimonial en Lambda Legal, una organización nacional que lucha por los derechos de las personas LGBT, donde era el estratega detrás de los casos de matrimonios entre personas del mismo sexo en Nueva Jersey y Iowa.



Susan Sommer, una ex abogada de Lambda Legal que ahora es la abogada general en la Oficina de Justicia Penal de la Ciudad de Nueva York, dijo al Times que para Buckel "todo se trataba de justicia, pero él también representaba lo que significa ser humano".



"Era un abogado muy listo y metódico. Conocía su oficio y su profesión y era estratégico en la forma de armas los casos hacia una victoria arrasante”, declaró Sommer.