Cumbre: En Venezuela hay quiebre del orden constitucional

VENEZUELA(AP)

Dieciséis países americanos pidieron este sábado al gobierno de Venezuela que realice elecciones libres, sin presos políticos, y adelantaron que no reconocerán los resultados si los comicios de mayo no cumplen esas condiciones.



El pronunciamiento se realizó en la jornada final de la VIII Cumbre de las Américas en una declaración en la que afirman que en Venezuela existía una “persistente situación de quiebre del orden constitucional” y que su crisis política, económica, social y humanitaria se estaba agravando.



Los firmantes fueron los jefes de Estado y de gobierno de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, y el vicepresidente de Estados Unidos.



A la cumbre asistieron 33 de los 35 estados de la región. Durante sus discursos de orden, los presidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Sebastián Piñera, de Chile, habían adelantado abiertamente que no reconocerían los resultados de esas elecciones.



Los firmantes de la declaración pidieron al presidente Nicolás Maduro que las elecciones presidenciales del 20 de mayo se realicen “con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos, que incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos”.



Asimismo, reafirmaron sus posiciones expresadas durante la cumbre y aseguraron que “unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”.



También exhortaron a los organismos multilaterales especializados, como la OEA y ONU, a “implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de Venezuela”.



“En tal sentido, reiteran su llamado al gobierno venezolano para que permita el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas”, se agregó.



El vicepresidente estadounidense Mike Pence había dicho en la cumbre que unos dos millones de venezolanos han salido de su país hacia Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y que el gobierno estadounidense había incrementado de dos millones iniciales a 16 millones de dólares la ayuda para esos refugiados.



Pence dijo que había constatado en la frontera colombiano-venezolana, en un viaje que hizo a Colombia el año pasado, que la gente hacía cola desde las 5:00 horas para comprar un pan. Sin embargo, Pence no estuvo en la frontera, sino en Cartagena, a más de mil kilómetros de la frontera venezolana.



Los países firmantes de la declaración subrayaron la importancia de que “la comunidad internacional apoye la recuperación económica de Venezuela, una vez restaurado el orden democrático y constitucional”.



Pence, el último orador de la cumbre, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura corrupta”, lo que motivó un pedido de palabra del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que “es nada democrático atacar a Venezuela cuando su presidente ha sido excluido (de la cumbre) y no está aquí para responder”.



Maduro fue inicialmente invitado por el gobierno peruano, pero éste dijo más tarde que lo había “desinvitado”.