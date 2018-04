Es poco probable que los ataques aéreos occidentales impacten en la máquina de guerra de Assad

BEIRUT(AP)

Los ataques aéreos occidentales contra supuestas instalaciones de armas químicas sirias podrían haber provocado un castigo desde el cielo, pero no degradarán fundamentalmente una máquina de guerra cuyas bases principales, armamento y personal permanecen en su lugar.



Como símbolo, podrían reflejar la incapacidad de evitar que el presidente Bashar Assad marche hacia una victoria declarada en la guerra civil, y aún niegan haber usado sustancias prohibidas, y tal vez ni siquiera necesitarlas.



Cualquier expectativa de la oposición de que los ataques aéreos intenten destruir o degradar la letal potencia aérea de Assad o bases donde sus aviones de combate y helicópteros comienzan sus misiones de bombardeo se desvaneció rápidamente: los ataques de precisión estadounidenses, británicos y franceses solo destacaron las supuestas capacidades de armas químicas de Assad.



El Pentágono dijo que los ataques apuntaban a tres instalaciones: un centro de investigación científica en el área de Damasco, supuestamente vinculado a la producción y prueba de tecnología de guerra química y biológica; una instalación de almacenamiento de armas químicas al Oeste de Homs; y una instalación de almacenamiento de equipos de armas químicas y un puesto de mando clave, también al Oeste de Homs.



"Si esto es así, Assad debería sentirse aliviado", escribió en Twitter Randa Slim, una experta del Middle East Institute de Washington.



Más pertinentemente, las unidades de la policía siria entraron triunfalmente en la ciudad de Douma, donde se sospechaba el ataque con armas químicas del 7 de abril y también la última ciudad rebelde en la región oriental de Ghouta que una vez fue un bastión rebelde en las puertas del capital.



Miles de rebeldes de línea dura capitularon en Douma tras años de asedio y una campaña aérea y terrestre que mató a cientos en las últimas semanas.



La recuperación de Douma termina efectivamente con una rebelión de casi siete años cerca de Damasco y marca la victoria más importante de Assad desde que sus fuerzas retomaron la ciudad norteña de Aleppo a finales de 2016. Con el apoyo aparentemente abierto de los aliados Rusia e Irán, el ejército sirio será definitivamente quien dirija su atención al territorio retenido por la oposición, es decir, en el Sur y en la provincia norteña de Idlib.



Los aliados de Assad han cuestionado la lógica de un vencedor que necesita recurrir a armas químicas que provocan la condena global y se arriesgan a una acción punitiva.



Los ataques aéreos aparentemente limitados provocaron una decepción para la oposición de Siria, con un portavoz rebelde etiquetándolos de "farsa". Otra figura importante de la oposición, Nasr Hariri, dijo que los ataques fueron bienvenidos, pero solo reforzó el mensaje de que si bien no está bien usar sustancias químicas armas, el gobierno puede continuar "usando barriles explosivos y bombas de racimo" con impunidad.



Las capacidades de las armas químicas de Assad, y exactamente lo que fue golpeado el sábado, siguen envueltas en el misterio.



A pesar del compromiso de Siria de abolir su programa en 2013, los funcionarios estadounidenses dicen que es "altamente probable" que Assad mantenga un arsenal oculto, no revelado. Dicen que la información recopilada de presuntos ataques recientes también sugieren que Assad retuvo una "capacidad de producción continua", también prohibida en el acuerdo de 2013.



El gobierno ciertamente tuvo suficiente aviso previo. Los observadores de guerra sirios dijeron que el ejército vació las bases aéreas y movió el equipo antes de los ataques.



El Pentágono dijo el sábado que cree que los ataques aéreos "atacaron el corazón del programa sirio de armas químicas", degradando de manera significativa la capacidad de Siria para usar esas armas nuevamente. Las autoridades rusas dijeron que el daño fue mínimo, y sostuvieron que todas las bases aéreas clave estaban intactas y que las supuestas instalaciones de armas químicas habían sido abandonadas hace mucho tiempo.



Capt. Adulsalam Abdulrazek, un ex oficial de programa químico de Siria, dijo que los ataques durante la noche probablemente afectados “partes, pero no el corazón” de la operación.



En declaraciones a The Associated Press desde el Norte de Siria, controlado por los rebeldes, dijo que era poco probable que frenaran la capacidad del gobierno para producir tales armas o lanzar nuevos ataques.



Abdulrazek desertó del programa en 2012, cuando tenía su base en Ghouta oriental, el suburbio afectado por un ataque químico en 2013 y presuntamente nuevamente el 7 de abril.



Dijo que había aproximadamente 50 almacenes que almacenaban armas químicas antes de que el programa fuera desmantelado en 2013. Se cree que esas instalaciones de almacenamiento fijo, principalmente en áreas rurales, están intactas o solo ligeramente dispersas, y que el programa fue parcialmente desmantelado porque Damasco no permitió inspecciones.



El experto de IHS Jane, Karl Dewey, dijo que se cree que las instalaciones de investigación científica en el extremo Noreste de Damasco han integrado cargas químicas en la artillería.



Es uno de al menos tres sitios que han sido referenciados constantemente en asociación con el programa de armas químicas de Siria, incluyendo Masyaf y Dummar, también conocido como Jamraya, ambos reportados como afectados por ataques israelíes el año pasado.



Sean cuales sean las razones para usar armas químicas, incluso los detractores más persistentes de Assad concuerdan en que no los necesita en este punto de la guerra.



Es poco probable que los ataques aéreos tengan un impacto real en el resultado de la guerra civil, ni servirán para llevar a Assad a la mesa de negociaciones para discutir seriamente un acuerdo político, como muchos esperaban.



"¿Desarraigará esto a Assad de usar armas químicas nuevamente?

Posiblemente, no menos importante porque esencialmente ganó la guerra de todos modos ", escribió Faysal Itani, compañero residente del Centro Rafik Hariri para el Medio Oriente del Consejo Atlántico.



"¿Cambiará algo más? Para bien o para mal, no ".