Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia atacaron a Siria antes del informe de la ONU

WASHINGTON D.C. (AP)

Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia optaron por atacar a Siria por su aparente uso de armas químicas sin esperar un informe de los inspectores de la ONU porque estaban convencidos de que el gobierno de Assad había usado cloro y posiblemente gas sarín contra un rebelde -detenido suburbio de Damasco, funcionarios estadounidenses dijeron el sábado.



Los aliados también actuaron por la preocupación de que las fuerzas rusas y sirias hayan intentado limpiar evidencia importante en Douma, donde murieron más de 40 personas en el ataque del fin de semana pasado, dijeron los funcionarios.



Los tres países lanzaron misiles incluso cuando el equipo de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas se encontraba en la capital siria y se esperaba que se dirigiera el sábado a Douma.



Rusia y Siria han negado que se usen armas químicas y dijeron que sus propios investigadores habían estado en el área y no encontraron rastros de ellos. Esas afirmaciones han sido denunciadas como mentiras por funcionarios occidentales.



Las evaluaciones de Occidente de lo que sucedió el 7 de abril en Douma se basan principalmente en información de fuente abierta. Eso incluye testimonios de testigos, así como videos y fotos tomadas por trabajadores humanitarios, víctimas de los ataques e información adicional no especificada sobre bombas de barril y cartuchos de cloro hallados después.



Las bombas de barril son grandes contenedores llenos de combustible, explosivos y restos de metal, y la primera ministra británica Theresa May dijo que los informes indicaban que el gobierno sirio había utilizado uno para entregar los productos químicos.



La Casa Blanca dijo que los médicos y las organizaciones de ayuda sobre el terreno en Douma informaron "el fuerte olor a cloro y describieron síntomas consistentes con la exposición al sarín".



En una sesión informativa en el Pentágono la noche del viernes, el secretario de Defensa Jim Mattis dijo que estaba "muy seguro" de que se usaba cloro, y aunque "no descartaba el sarin", no pudo confirmar definitivamente el uso de ese agente nervioso mortal.



El uso del cloro ha sido una nota recurrente en el curso de la guerra civil de Siria, pero rara vez ha generado la misma indignación que los informes sobre el uso del sarín.



El cloro tiene usos legítimos industriales y civiles, por lo que no está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas. El tratado, sin embargo, prohíbe el uso de cloro como arma.



Un alto funcionario estadounidense familiarizado con la decisión de actuar el viernes dijo que los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos y franceses fueron unánimes en sus evaluaciones del ataque y estaban "ansiosos" de moverse cuando lo hicieron debido a las preocupaciones sobre la contaminación del sitio.



Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente detalles más allá de los contenidos en las declaraciones formales.



A pesar de los ataques, la agencia de vigilancia de armas químicas dijo que sus expertos continuarían con su misión. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, sin embargo, acusó a los aliados de actuar cuando lo hicieron "para obstaculizar el trabajo de los inspectores de la OPCW".



Estados Unidos ha negado esa afirmación y calificó la misión del grupo de "esencial" para una comprensión completa de qué agentes químicos se utilizaron.



Un segundo funcionario estadounidense dijo que Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos confían en que el informe final de los inspectores confirmará sus conclusiones de que se usó cloro, probablemente junto con el sarín.



Los tres gobiernos notaron docenas de ataques de cloro y otras armas químicas a menor escala en el transcurso del año pasado, desde que el presidente Donald Trump ordenó por primera vez ataques aéreos contra Siria en abril pasado.



Informes de grandes ataques de cloro comenzaron a surgir en 2014, poco después de la declaración de Siria de desarme químico completo, que fue el resultado de un acuerdo de la administración Obama entre los Estados Unidos y Rusia. El acuerdo solo cubría las armas químicas declaradas. Se sospecha ampliamente que Siria esconde algunas poblaciones, fabrica más y retiene cloro.



"Las fotos de niños muertos no eran noticias falsas. Fueron el resultado de la bárbara inhumanidad del régimen sirio ", dijo el sábado el embajador de Trump ante la ONU, Nikki Haley.



"Y fueron el resultado del régimen y el fracaso de Rusia para cumplir con sus compromisos internacionales de eliminar todas las armas químicas de Siria. Los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido actuaron después de una cuidadosa evaluación de estos hechos".



En agosto de 2015, el Consejo de Seguridad de la ONU primero autorizó a los investigadores de la OPCW y de la ONU a investigar los informes sobre el uso de armas químicas en Siria, mientras los testigos comenzaban a circular informes crecientes de ataques de cloro por parte de las fuerzas gubernamentales contra civiles en áreas controladas por la oposición.



Un año después, el panel conjunto de OPCW-ONU determinó que el gobierno sirio había usado dos veces helicópteros para desplegar cloro contra sus oponentes en áreas civiles en la norteña provincia de Idlib. Un informe posterior responsabilizó al gobierno por un tercer ataque.



Desde entonces se han registrado docenas de ataques con cloro gaseoso, incluido un ataque en Aleppo en 2016 que presuntamente causó la muerte de una mujer y dos niños, y al menos dos ataques contra la ciudad de Saraqeb, en el norte de Siria, que hirieron a decenas.