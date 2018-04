Presume Trump valla en San Diego

CIUDAD DE MÉXICO()

El presidente estadounidense, Donald Trump, presumió en su cuenta de Twitter el inicio de trabajos en la valla fronteriza en San Diego, California, a los que se refirió como el inicio de su muro en la ciudad.



"Comenzó el Muro en San Diego, donde la gente estaba presionando mucho para conseguirlo. ¡Pronto estarán protegidos!", escribió el mandatario.



Sin embargo, los trabajos planeados en la ciudad se tratan de la sustitución de una valla existente desde 2000, de acuerdo con el diario The San Diego Union Tribune.



La ciudad adquirió 251 millones de dólares para su reparación en la última ley de gasto firmada por el Presidente estadounidense.



Hasta el momento, la agencia de Protección Fronteriza y Aduanas no ha informado sobre el inicio de la reparación.



Pese a que Trump ha presumido antes el inicio de su muro prometido en campaña, los trabajos no están basados en los ocho prototipos que se construyen en esa misma ciudad y fueron ordenados por su Administración.



Los 1.6 mil millones de dólares que avaló el Congreso estadounidense en el último presupuesto están destinados a reparación y expansión de vallas fronterizas ya existentes; algunos de los tramos incluso fueron aprobados desde la Administración de Barack Obama, de acuerdo con The Washington Post.



"Se está construyendo una enorme presión, como nunca antes, por el muro fronterizo y el fin del crimen de las Ciudades Santuario", señala también en el tuit, en referencia a las urbes que se niegan a cooperar con autoridades migratorias para deportar a migrantes.