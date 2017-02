New York Times fustiga comentario sobre Melania Trump

NUEVA YORK, EU(AP )

El comentario de un periodista acerca de un rumor infundado sobre la primera dama Melania Trump fue "totalmente inapropiado", publicó el diario The New York Times El comentario salió a la luz cuando la actriz Emily Ratajkowski tuiteó el lunes que un periodista del Times le dijo que "Melania es una prostituta".La vocera del Times, Eileen Murphy, dijo en un comunicado el lunes que el periodista —cuyo nombre no mencionó— no cubre Washington ni noticias políticas."La intención no era publicar el comentario, pero no obstante fue totalmente inapropiado y no debió ocurrir". Dijo que los editores han hablado con el reportero.La señora Trump dijo el lunes: "Aplausos a todas las mujeres a lo largo y ancho del mundo que alzan la voz, se defienden y apoyan a otras mujeres".