Ocho vehículos quemados en incendio en Disneylandia

ANAHEIM, California(AP)

Ocho vehículos se quemaron y siete personas sufrieron de inhalación de humo a raíz de un incendio en un estacionamiento en Disneylandia, informaron las autoridades.



Al parecer no hubo actividad delictiva, pero los detectives no han lanzado una hipótesis sobre el siniestro ocurrido en el estacionamiento "Mickey & Friends".



Cuatro carros quedaron destrozados y otros cuatro resultaron dañados a raíz del incendio, que causó pérdidas de unos 180 mil dólares, informó la policía de Anaheim. Miles de vehículos son confinados estrechamente ahí a diario.



Siete empleados de Disney sufrieron inhalación de humo, y cuatro de ellos fueron llevados a hospitales. Todos fueron dados de alta el mismo lunes, indicó el sargento de la policía Daron Wyatt.



Una densa columna de humo gris emanaba de la estructura al estallar el incendio el lunes a eso de las 5 de la tarde. Fie extinguido una media hora después. Cientos de turistas y empleados quedaron varados a la entrada del estacionamiento, impedidos de entrar, hasta que se levantó la orden de evacuación, unas dos horas después.



"Mucha gente está simplemente cansada, lleva todo el día aquí. Es más molestia que cualquier otra cosa", expresó un turista, Darren Clark, a la emisora KNBC-TV. "Lo que espero es que mi carro no esté dañado".



Los parques Disney siguieron abiertos como es costumbre hasta las 8 de la noche. Empleados de Disney pidieron que cualquier pregunta sobre el siniestro se le haga al departamento de bomberos.