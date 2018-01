VIDEO: Transbordador que llevaba decenas de pasajeros a un buque casino se incendia en Florida

TAMPA, Florida(AP )

Un transbordador que llevaba clientes hacia un buque casino en la costa de Florida en el Golfo de México se incendió el domingo cerca de la playa, y decenas de pasajeros y tripulantes escaparon al saltar al agua, informaron las autoridades.Quince personas que se quejaban de dolores en el pecho, inhalación de humo y otras lesiones menores fueron trasladadas al hospital, señalaron funcionarios, e indicaron que ninguna lesión es grave.Gerard DeCanio, jefe de la policía de Port Richey, dijo que los 50 pasajeros y la tripulación se pusieron a salvo mientras las llamas consumían rápidamente el transbordador a unos 90 metros (100 yardas) de la costa, lo que generó una enorme columna de humo negro en un día inusualmente frío en la región de Tampa Bay.“Se vio bastante dramático porque el transbordador se quemó realmente rápido”, declaró DeCanio a The Associated Press por vía telefónica.Una testigo le dijo al periódico The Tampa Bay Times que escuchó gritos antes de ver el humo elevarse.“No tuvieron mucho tiempo para decidir si saltarían o no”, dijo Bakr Jandali, de 19 años. “Fue un brinco difícil”.Los pasajeros tuvieron que arrojarse al agua fría a una distancia de unos tres metros (12 pies), y luego recibieron ayuda de residentes del área que les ofrecieron toallas, calcetines y agua potable.DeCanio dijo que el transbordador estaba cerca de la costa cuando experimentó problemas en el motor tras dejar el muelle en Port Richey, una comunidad suburbana a unos 55 kilómetros (35 millas) al noroeste de Tampa.Indicó que la tripulación decidió regresar, acercándose a un área residencial cuando el humo empezó a salir y luego aparecieron las llamas.Shawn Whited, funcionario de los bomberos del condado Pasco, dijo que los pasajeros saltaron para alejarse del fuego y nadaron hasta la playa, mientras que otros fueron rescatados por otros botes. Se llevó a cabo una operación de rescate integrada por varias agencias mientras el navío ardía.El transbordador transporta gente al Crucero Casino Tropical Breeze, el cual está en el mar porque no puede operar legalmente cerca de tierra, según las autoridades.La empresa Tropical Breeze Casino Cruises no respondió de inmediato el domingo a las llamadas para solicitarle información al respecto.Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.