Donald Trump dice que no es racista, luego de referirse a inmigrantes africanos con grosería

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump declaró a raíz de sus recientes comentarios sobre Haití y los países africanos que "yo no soy racista".



Trump ha sido acusado de utilizar una palabra vulgar para describir a los países africanos durante una reunión de la Oficina Oval la semana pasada con un grupo bipartidista de seis senadores.



Las personas informadas sobre la conversación dicen que durante la reunión el presidente también cuestionó la necesidad de admitir a más haitianos en los EU.



Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a describir la reunión públicamente.



Trump abordó el tema brevemente el domingo cuando llegó a cenar en uno de sus clubes de golf de Florida con el líder de la mayoría de la Cámara, Kevin McCarthy, de California.



Al preguntársele qué opina sobre las personas que piensan que es racista, Trump dijo: "No soy racista".



Le dijo a los periodistas: "Soy la persona menos racista que ha entrevistado. Eso puedo decirte".