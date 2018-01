Arpaio, está en segundo lugar en intención del voto

NOGALES, Arizona GH(GH)

Una sorpresiva entrada tras anunciar su intención de obtener la candidatura del Partido Republicano para el Senado de la República por el Estado de Arizona mostró "el ex sheriff más temido" de la Unión Americana, Joe Arpaio.



El ex mando policiaco, de 85 años, criticado por sus métodos antihumanitarios en el trato a la comunidad inmigrante, apenas anunció hace tres días su intención por obtener el escaño político y actualmente figura en segundo sitio.



La encuesta fue realizada por la empresa OH Predictives Insights y contempla además de Arpaio, a Martha McSally, así como a Kelli Ward como los probables candidatos.



La encuesta difundida fue realizada a 504 votantes registrados y se llevó a cabo el martes mostrando que Martha McSally, de Tucson, es la nueva líder con el 31% de apoyo.



El ex sheriff sigue de cerca con un 29% y la ex senadora estatal Kelli Ward ahora queda en desventaja con el 25%.