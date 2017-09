Trump, dispuesto a firmar propuesta que proteja a dreamers

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente Donald Trump dijo el miércoles ante los legisladores que está dispuesto a firmar una propuesta que proteja de la deportación a miles de jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente al país durante su infancia, incluso si la medida no incluye fondos para el muro fronterizo que prometió.



Sin embargo, Trump sigue comprometido a levantar la barrera a lo largo de la frontera con México, a pesar de que los demócratas afirman que no está a discusión.



Durante un encuentro con representantes moderados de ambos partidos en la Casa Blanca, Trump llamó a los legisladores a encontrar una solución bipartidista para los casi 800 mil jóvenes que se encuentran protegidos de la deportación y tienen derecho a trabajar legalmente en el país gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) que estableció el presidente Barack Obama.



Trump puso fin al programa hace unos días y le otorgó al Congreso seis meses para que encuentre una solución legislativa antes de que el estatus de los llamados “dreamers” comience a expirar.



“No queremos olvidar al DACA”, dijo Trump durante el encuentro. “Queremos ver si podemos hacer algo de manera bipartidista para resolver el problema del DACA y otros asuntos migratorios”.



Como parte de esos esfuerzos, Trump dijo que no insistirá en vincular una extensión de las protecciones del DACA con el financiamiento para el muro, siempre que la propuesta final incluya “algún tipo de seguridad fronteriza”, dijo el representante demócrata por Texas, Henry Cuellar, quien estuvo en la reunión.



“Dijo: ‘No tenemos que tener el muro en esta propuesta’”, relató Cuellar. “Dijo: ‘Eso lo podemos poner en otra parte, como en las partidas presupuestarias o en otro lugar’. Pero eso fue muy importante, porque muchos de nosotros no queremos relacionar al DACA con el muro. No vamos a dividir el tema por eso. Así que él mismo comentó ‘No vamos a relacionar al muro con esto’”.



Trump ha dado un repentino cambio hacia el bipartidismo después de meses de acusar a los demócratas de “obstruccionistas”. Los exhortó a unírsele para reformar el código fiscal y otras prioridades.



Trump, quien se mostró sumamente decepcionado con el fracaso de los republicanos para promulgar una nueva reforma de salud, enfureció a varios miembros de su partido al concretar un acuerdo por tres meses con el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer y la demócrata de mayor rango en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi para elevar el tope de endeudamiento gubernamental, mantener al gobierno funcionando y acelerar la ayuda para los estados impactados por los huracanes recientes.