Supremacistas blancos no tiene cabida en la vida pública de EU: Pence

WASHINGTON D.C. (AP)

El vicepresidente Mike Pence respondió sobre la violencia durante una marcha de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, diciendo que "estos peligrosos grupos marginales" no tienen cabida en la vida pública estadounidense.



Pence fue cuestionado sobre los enfrentamientos violentos este fin de semana en la ciudad universitaria de Virginia, mientras hablaba el domingo durante una conferencia de prensa en Cartagena, Colombia.



Tanto republicanos como demócratas han criticado las declaraciones iniciales del presidente Donald Trump sobre la violencia en Charlottesville. Trump no destacó a ningún grupo, pero culpó a "muchas partes" por la violencia.



El domingo, Pence dijo: "No tenemos tolerancia para el odio y la violencia, supremacistas blancos o neonazis o el KKK".



Después de sus comentarios sobre estos grupos marginales, Pence añadió: "Los condenamos en los términos más fuertes posibles".