Gobierno británico trata de mostrar unidad hacia Brexit

LONDRES, Inglaterra(AP)

El gobierno británico intentó contrarrestar las críticas de que está dividido y de que no está listo de ninguna manera para abandonar la Unión Europea, puntualizando que implementará planes detallados para el llamado Brexit.



Dos ministros en los lados opuestos del debate escribieron un comunicado conjunto publicado en el diario Sunday Telegraph en el que dijeron que habrá un período "por tiempo limitado" de transición después que Gran Bretaña formalmente se salga del bloque en 2019, para evitar poner a la gente y a los negocios "al borde del precipicio".



El comunicado fue firmado por el ministro de Comercio Liam Fox _partidario de abandonar la UE_ y el secretario del Tesoro Philip Hammond, quien favorece la permanencia del Reino Unido en el bloque.



Tanto Fox como Hammond dijeron que el periodo de transición "no puede ser indefinido; no puede ser una puerta trasera para permanecer en la UE". Ninguno mencionó cuánto tiempo durará esa transición o qué reglas aplicarían durante ese periodo.



El gobierno agregó el domingo que quiere incrementar la presión a las otras 27 naciones pertenecientes a la UE para comenzar a negociar una "profunda y especial" relación futura, que podría incluir un tratado de libre comercio entre Gran Bretaña y la Unión Europea.



La UE afirmó que esas negociaciones no pueden empezar hasta que Gran Bretaña muestre suficiente avance en tres temas: cuánto dinero pagará para liquidar sus compromisos pendientes con el bloque; si se establecerán controles de seguridad y derechos de aduana en la frontera irlandesa; y sobre cuál será el estatus de 3 millones de ciudadanos de la UE que viven en Gran Bretaña.



El departamento británico para el Brexit dijo estar “listo para comenzar las negociaciones" durante la cumbre de la UE programada para octubre.



El ministro para la salida de Gran Bretaña de la UE, David Davis, dijo que "en cuestión de poco tiempo necesitamos comenzar a negociar los temas más importantes sobre las futuras relaciones para asegurar un acuerdo que sea bueno, tanto para la UE como para los británicos".



Este esfuerzo ocurre luego de que los funcionarios de la Unión Europea expresaron su impaciencia por el ritmo de las preparaciones de los británicos.