Marcha supremacista desata violencia en EU

VIRGINIA, EU(SUN)

Tres muertos y decenas de heridos fue el saldo de una violenta jornada en Charlottesville, Virginia, ligada a los choques por una marcha de blancos supremacistas, incluyendo un atropello masivo y un helicóptero estrellado, informó ayer el gobernador Terry McAuliffe. El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó los hechos e hizo un llamado a poner fin al “odio y la división”.



En rueda de prensa, McAuliffe señaló que a una mujer de 32 años que falleció cuando un auto arrolló a manifestantes opuestos a la marcha supremacista “Unir a la derecha” en el centro de la ciudad, había que sumar los decesos de un piloto y un pasajero de un helicóptero Bell 407 de la policía estatal que se estrelló a las afueras de la ciudad, sin que se sepan aún las causas.



McAuliffe envió un mensaje a los grupos ultraderechistas: “Váyanse a casa. No son bienvenidos en esta gran comunidad. Deberían avergonzarse”.



Por su parte, el jefe de policía de Charlottesville, Al Thomas, indicó que el conductor responsable del atropello, del que sólo dijo que es un hombre, se encuentra “detenido”. “Estamos tratando lo sucedido como una investigación por homicidio criminal”, afirmó.



El caos surgió en lo que se cree es la mayor reunión de nacionalistas blancos en una década que se reunieron para rechazar el retiro de la estatua del general confederado Robert E. Lee, un conocido defensor de la esclavitud.



Grupos de izquierda se concentraron para repudiar la manifestación, y se produjeron enfrentamientos con piedras y otros proyectiles. Las autoridades arrestaron a líderes de extrema derecha como el nacionalista blanco Richard Spencer.



El gobernador McAuliffe declaró el estado de emergencia, la policía con equipo antimotines ordenó a las personas que despejaran la zona y los helicópteros sobrevolaron el área para frenar los enfrentamientos entre participantes en la marcha y opositores.



Fue entonces cuando el vehículo embistió en una zona donde estaban los contramanifestantes. “Marchábamos por la calle cuando un automóvil, una berlina negra o gris, se nos lanzó encima, golpeó a todo el mundo. Luego retrocedió y nos volvió a embestir”, relató un testigo. En un video publicado en redes sociales se ve cómo un coche oscuro golpea violentamente a otro vehículo por detrás y luego retrocede velozmente en medio de los manifestantes.



Fuentes hospitalarias del Centro Médico de la Universidad de Virginia confirmaron un fallecido tras la embestida y dijo que 26 víctimas estaban recibiendo atención por diversas lesiones. Otras 15 personas habrían resultado heridas en los choques de la mañana. “Estoy desolado de que se haya perdido una vida aquí. Urjo a toda la gente de buena voluntad que se vaya a casa”, tuiteó Mike Signer, alcalde de Charlottesville.



Trump, quien se encuentra de vacaciones en Bedminster, Nueva Jersey, destacó: “Condenamos en los términos más contundentes esta atroz muestra de fanatismo, racismo y violencia por múltiples partes”.



“La división de la nación debe detenerse ahora”, urgió el mandatario, quien añadió: “Todos debemos estar unidos y condenar todo lo que representa el odio”, porque “no hay lugar para este tipo de violencia en América. ¡Vamos juntos como uno!”. Sin embargo, el presidente señaló: “Esto ha estado sucediendo por mucho tiempo en nuestro país, no con Donald Trump, no con Barack Obama” y “no tiene cabida en EU”.



De ese modo, rechazó las acusaciones de que su discurso radical alienta este tipo de actos de supremacistas blancos. Una de las figuras de estos grupos, David Duke, antiguo líder del Ku Klux Klan, indicó a CNN: “Vamos a cumplir con las promesas del presidente Trump y retomar el país”.