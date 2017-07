Trump pide vallado de mil 400 km en la frontera con México

WASHINGTON D.C. (AP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ve la necesidad de proponer un muro que se extienda los 3 mil 218 kilómetros (2 mil millas) a lo largo de la frontera con México.



Al contrario, él vislumbra una barrera “de mil 100 a mil 400 kilómetros (700 a 900 millas)”, que permita ver al otro lado, a lo largo de la frontera, afirmó el jueves.



Los comentarios de Trump sobre el muro son los más descriptivos que ha dado en lo que fue una de sus principales promesas de campaña.



Durante su contienda presidencial, el mandatario prometió la construcción de un “enorme y hermoso muro con una grande y bella puerta” para dejar pasar a los inmigrantes aprobados a Estados Unidos.



En su viaje rumbo a París, dijo a los reporteros a bordo del avión presidencial que es una “frontera de 3 mil 218 kilómetros (2 mil millas) pero no necesitamos todos estos kilómetros de muro porque se tienen muchas barreras naturales. Tenemos montañas y algunos ríos que son violentos y salvajes. También hay zonas que son tan remotas en las que no tendremos gente que quiera cruzar”.



Inicialmente no se permitió a la prensa publicar los comentarios de Trump, pero más tarde la Casa Blanca proporcionó un transcrito de ellos.



Ya existen mil 46 kilómetros (650 millas) de vallas y muros, y en todos esos tramos se permite la visibilidad hacia el otro lado, y Trump indicó que necesitan reparación o reemplazo.



El sinuoso Río Bravo (Grande) demarca la frontera en la mayor parte de la frontera de México con Texas mientras que el Río Colorado lo hace a lo largo de 38 kilómetros (24 millas) en Arizona.



Trump indico que el muro “necesita transparencia”.



“Tienes que poder ver a través de él”, dijo el presidente estadounidense. Añadió que los agentes que están en la frontera necesitan saber qué o quién está en el otro lado y evitar ser golpeados por costales de drogas y otro tipo de contrabando.



“Tan terrible como suena, cuando avientan los enormes costales de drogas por encima, si hay gente del otro lado, no los pueden ver. Te pegan en la cabeza con 27 kilogramos (60 libras) de lo que sea. Eso se acabó”, puntualizó el mandatario.



Los traficantes de droga han intentado arrojar paquetes de drogas sobre partes de los aproximadamente 650 kilómetros de frontera que ya tiene cercas u otras barreras, en ocasiones usando catapultas.

Pero se desconoce si alguna vez alguien ha resultado herido por el contrabando que cae.



A principios del año, el gobierno emitió dos convocatorias sobre propuestas para el muro. La primera pedía una estructura sólida de 9.14 metros (30 pies) de altura que no pudiera ser violada fácilmente. La segunda, exhortaba a otros tipos de muros, incluyendo a los que permitieran ver a través de ellos.



El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que los agentes fronterizos necesitan poder ver lo que está del otro lado del muro por razones de seguridad. En repetidas ocasiones, el secretario señaló que el muro propuesto por Trump no será “de mar a mar”, es decir, del océano Pacífico en el oeste al Golfo de México en el este.



Los ataques a la patrulla fronteriza han aumentado en los últimos meses y la oficina dijo que les preocupan las piedras que arrojan a los agentes.