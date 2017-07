Congreso de EU desea llamar a Trump Jr. a testificar

WASHINGTON D.C. (AP )

El titular de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado anunció el jueves que convocará al hijo mayor del presidente Donald Trump a declarar, ante evidencias de que aceptó reunirse con alguien que dijo ser del gobierno ruso y que deseaba ayudar a la campaña electoral de su padre.



El senador republicano Chuck Grassley reveló el jueves que enviará una carta a Donald Trump Jr. para pedirle que declare ante la comisión “muy pronto”, probablemente la semana entrante. Cuando se le preguntó si estaba dispuesto a emitir una citación obligatoria, Grassley respondió: “Sí”.



Trump Jr. reveló hace dos días emails en los que parece aceptar una oferta del gobierno ruso para facilitar información dañina sobre la candidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña. Poco después se realizó la reunión en la Trump Tower con una abogada rusa, a la que también asistieron el entonces jefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, y el yerno de Trump, Jared Kushner.



Grassley ha declarado previamente que también desea que Manafort testifique, principalmente sobre si el gobierno está acatando una ley que obliga el registro de toda persona que esté actuando políticamente en nombre de un gobierno extranjero, pero posiblemente también sobre la reunión realizada en Nueva York.



Grassley no reveló qué desea preguntarle a Trump Jr., pero aclaró que los miembros de la comisión “pueden preguntar lo que deseen”. La demócrata de mayor rango en el panel, Dianne Feinstein, también ha pedido interrogar a Trump Jr. y ha hablado con Grassley sobre la posibilidad de emitir citaciones obligatorias.



Un abogado de Trump Jr. no respondió de inmediato a mensajes pidiéndole comentario sobre si su cliente aceptaría comparecer ante la comisión. Un portavoz del panel dijo que la carta no ha sido enviada.



La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado es una de varias instancias que investigan denuncias de que el gobierno ruso trató de sesgar las elecciones a favor de Trump. El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, también se ha declarado a favor de convocar a Trump Jr. pero el presidente de la comisión, el republicano Richard Burr, no ha revelado si convocará o no al hijo del presidente.



En respuesta a los numerosos pedidos de que testifique ante las comisiones investigadoras, Trump Jr. tuiteó el lunes que “estoy dispuesto a colaborar con las comisiones para facilitarles la información que tengo”.



Queda por ver si Trump Jr. estará tan dispuesto a colaborar con la Comisión de Asuntos Judiciales, que por lo general celebra sus audiencias en público. La Comisión de Inteligencia del Senado usualmente interroga a sus testigos a puertas cerradas.



Cuando se le preguntó sobre la carta de Grassley y sobre si Trump Jr. debería declarar, el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan no se manifestó en contra.



"Creo que cualquier testigo que ha sido convocado a declarar ante el Congreso debe venir a declarar”, expresó Ryan.