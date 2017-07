Trump viaja a Francia. ¿Le habrá consultado a su amigo Jim?

WASHINGTON D.C. (AP )

Cada vez que Donald Trump tiene alguna inquietud en torno a Francia, acude a su amigo Jim.



Según cuenta el magnate, Jim es un enamorado de París que visitaba la capital francesa todos los años. Pero es poco probable que acompañe a Trump a Francia en su primera visita como presidente.



Jim ya no va a París. Trump dice que no lo hace porque la ciudad está infiltrada por extremistas extranjeros.



No está claro si Jim realmente existe o es un amigo imaginario. Trump nunca dio su apellido y la Casa Blanca no respondió a preguntas sobre si Jim acompañaría a Trump en el viaje o no.



Trump mencionó a menudo al misterioso Jim durante su campaña presidencial y la figura de Jim cobró mayor notoriedad tras la victoria electoral de Trump, quien a partir de su historia parece querer advertir que incluso sitios tan encantadores como París pueden ser arruinados si sus líderes se muestran complacientes con el terrorismo.



Tal vez el momento de mayor notoriedad de Jim fue cuando Trump lo mencionó febrero en un discurso ante la Conferencia sobre Acción Política Conservadora en Maryland.



Contó que a Jim “le encanta la Ciudad de la Luz, adora París. Por años, todos los veranos iba a París. Era algo automático, con su esposa y su familia”.



Pero un día Trump le preguntó a Jim “¿cómo están las cosas en París?”.



Y Jim le respondió, “ya no voy a París. París ya no es París”, según cuenta el mandatario.



La alcaldesa de París Anne Hidalgo respondió con un tuit en el que publicó una foto de ella con los ratones Mickey y Minnie e invitó a Trump “y a su amigo Jim” a Francia “para celebrar el dinamismo y el espíritu de apertura de #París”.



El ministro de relaciones exteriores francés de entonces Jean-Marc Ayrault también acudió a Twitter y destacó que 3,5 millones de turistas estadounidenses visitaron Francia el año pasado.



La historia de Jim pone de manifiesto las diferencias en torno a la inmigración entre Trump y otros líderes europeos, incluido el presidente francés Emmanuel Macron.



La inmigración es uno de los aspectos centrales de la política antiterrorista de Trump, quien logró imponer restricciones parciales a la llegada de personas de seis países mayoritariamente musulmanes y de refugiados.



Macron se opone a toda política que discrimine contra la población musulmana de Francia.



Plantea reforzar la vigilancia de las fronteras de la Unión Europea y postula una política europea común que evite que países como Grecia sean afectados de forma desproporcionada por la llegada de refugiados.



Trump opina que las políticas europeas no garantizan la seguridad de la gente y se comprometió a construir un muro en la frontera con México y a instaurar procesos de revisión de antecedentes severos.



Trump nunca apoyó a la rival de Macron en las elecciones francesas, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, pero en una entrevista con la Associated Press dijo que los ataques terroristas que ha habido en Francia “probablemente la ayuden” a ganar, dado que “es más firme en relación con (la protección de) las fronteras y es más firme en torno a lo que sucede en Francia”.



El presidente estadounidense ha criticado a varios líderes europeos por lo que considera sus políticas antiterroristas blandas.



La emprendió contra el alcalde de Londres Sadiq Khan tras un ataque contra el Puente de Londres el mes pasado y en febrero denunció en un discurso las políticas de Suecia y habló de “lo que pasó anoche en Suecia”.



Funcionarios suecos pidieron aclaraciones ya que no estaban al tanto de que hubiese sucedido algo alarmante esa noche.



Trump respondió en Twitter: “Mi comentario sobre lo que sucede en Suecia fue en referencia a un informe transmitido por @FoxNews relacionado con los inmigrantes y Suecia”.