Hoy es el día Internacional del Condón, ¿y tú, lo usas?

ESTADOS UNIDOS (GH)

Como cada año, este 13 de febrero se celebra internacionalmente el Día del Condón, anticonceptivo de barrera que llega a tener un 98% de efectividad si se utiliza adecuadamente.



En la actualidad, es uno de los métodos para prevenir enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, la clamidia, las hepatitis virales, la sífilis, el herpes genital o el Virus del Papiloma Humano (VPH), el virus Zika y los embarazos no deseados.



Casi el cien por ciento de las personas que no usan el preservativo son portadores del VIH, así lo indicaron los resultados de un reciente relevamiento realizado por AHF Argentina a todos aquellos que se realizaron el test de VIH durante 2016 con AHF.



La organización alerta sobre la importancia del uso del preservativo. Sólo el 14,5% de las personas aseguró usarlo siempre.

Cabe mencionar que el VIH es una infección crónica, es decir, controlable gracias a la diversidad de tratamientos antirretrovirales existentes.



Dato curioso: La fecha fue elegida con las vísperas de San Valentín.

¿Cómo utilizar el condón de manera correcta?



Paso 1: Antes de usar el condón es importante verificar que el producto no esté vencido. Si ya caducó es mejor no utilizarlo porque se puede romper. Para no interrumpir el encuentro íntimo, lo ideal es revisar el empaque a la hora de la compra.



Paso 2: El condón debe abrirse con mucho cuidado y por uno de los bordes. Jamás utilizar tijeras o romperlo con los dientes, porque pueden dañarlo.



Paso 3: El pene debe estar erecto a la hora de colocarlo y debe usarse antes de cualquier contacto sexual. El que haya penetración sin protección puede provocar un embarazo no deseado debido al líquido preseminal, el cual se segrega antes de la eyaculación.



Paso 4: La forma correcta de colocarlo es presionando la punta del condón para sacar el aire y desenrrollarlo hasta la base del miembro.



Paso 5: Acabado el acto sexual, se debe retirar el pene de la vagina sujetando el condón desde la base. Esto evita que el semen se derrame. Tener cuidado si es que el miembro viril se pone flácido.



Paso 6: Los condones son descartables. Una vez usado debe desecharse. Si vuelve a haber contacto sexual debe utilizarse otro profiláctico.