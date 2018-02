Justicia británica ratifica orden de detención para Assange

LONDRES, Inglaterra(AP )

Una jueza británica ratificó el martes una orden de detención contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien ha pasado más de cinco años evadiendo su detención luego de refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres.



La jueza Emma Arbuthnot rechazó los argumentos de los abogados de Assange, de que ya no era de interés público que su cliente fuera detenido luego de violar los términos de su libertad bajo fianza en 2012 y buscar refugio en la embajada para evitar ser extraditado a Suecia, donde los fiscales estaban investigando denuncias presentadas por dos mujeres, que alegaron que Assange las agredió sexualmente.



Assange ha negado las acusaciones.



Arbuthnot dijo que Assange debería comparecer ante la corte como cualquier otro acusado.



Al violar las condiciones de su libertad bajo fianza, Assange “intentó resueltamente evitar la orden de la corte”, dijo la jueza.



“La impresión que tengo... es la de un hombre que quiere imponer sus condiciones al proceso de la justicia”, dijo.



“Aparentemente considera que está por encima de las reglas normales de la ley y quiere justicia sólo si falla a su favor”.



Assange puede apelar, pero sus abogados aún no saben si lo hará.



Los fiscales suecos abandonaron su investigación el año pasado porque no había perspectivas, dijeron, de llevar a Assange a Suecia en un futuro previsible.



Pero la orden de arresto británica por violación de las condiciones de la fianza sigue vigente, y Assange puede ser arrestado si sale de la embajada.



Los abogados pidieron que se retirara la orden porque Suecia ya no busca su extradición, pero la jueza rechazó el pedido la semana pasada.



El abogado de Assange, Mark Summers, sostuvo también que el arresto ya no guardaba proporción con el interés público.



Los cinco años y medio que ha pasado en la embajada fueron un castigo “adecuado, incluso severo”, por sus actos, y citó el informe de un comité de la ONU según el cual la detención era arbitraria.



También dijo que se justificaba el pedir refugio en la embajada por el legítimo temor de que las autoridades estadounidenses quieran arrestarlo debido a la publicación de documentos secretos en WikiLeaks.



Arbuthnot dijo el martes que "la detención es una respuesta proporcional" a las acciones de Assange.