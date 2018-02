Vicealcalde de Nueva Jersey renuncia tras comparar a inmigrantes con mapaches rabiosos

MENDHAM TOWNSHP, Nueva Jersey(AP )

Un vicealcalde de Nueva Jersey renunció después de comparar a los inmigrantes con mapaches rabiosos en Facebook.



The Daily Record reportó el martes que el republicano Rick Blood, quien dejó su cargo en Mendham Township el lunes por la noche, se disculpó previamente por el comentario que hizo y que según él copió y pegó de lo escrito por otro amigo antes de borrarlo el domingo.



En el mensaje, el ahora ex funcionario comparó a los inmigrantes con "mapaches rabiosos, desordenados y malos" y elogió al presidente Donald Trump diciendo que “posiblemente sea el único que entiende lo que la gente quiere”.



“Este país es débil, está en quiebra, y nuestros enemigos se burlan de nosotros”, decía el mensaje. “Nos están invadiendo ilegales, nos estamos volvieron una nación de víctimas donde cada Tom, Ricardo y Hasid es un grupo especial con derechos especiales hasta el punto donde no reconocemos el país donde nacimos y crecimos”.



Blood aseguró que su intención no era dejar el cargo para el que fue nombrado, pero que enfrentó una oposición feroz en la junta ciudadana de Mendham Township el lunes en la noche. Se disculpó nuevamente diciendo que su decisión "estúpida" de colocar el mensaje puso al comité en una posición complicada.



El concejo debatió el tema en una sesión a puertas cerradas a petición de Amalia Duarte, la única demócrata en el grupo.

“Pienso que debemos escuchar al público”, dijo Duarte.



Después de una breve reunión, el comité regresó y el alcalde Richard P. Diegnan Jr. anunció la renuncia de Blood.