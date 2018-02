Arrestan a Álvaro Colom, ex presidente de Guatemala, por caso de corrupción

CIUDAD DE GUATEMALA(AP )

El ex presidente guatemalteco Álvaro Colom fue detenido el martes en un operativo en el que también fueron arrestados por lo menos tres de sus ex ministros por un caso de corrupción en la adquisición de buses para el servicio urbano.



El fiscal especial Juan Francisco Sandoval informó a The Associated Press las detenciones, que incluyen al ex ministro de Finanzas Alberto Fuentes y al de Gobernación Salvador Gándara.



Los operativos y las detenciones aún están en desarrollo.