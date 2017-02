Proceso contra veto migratorio de Trump proseguirá en tribunal

SEATTLE, Washington(AP )

La demanda que entablaron los estados de Washington y Minnesota contra las restricciones migratorias del presidente Donald Trump seguirá su curso en un tribunal inferior mientras una corte de apelaciones resuelve si emite un interdicto preliminar en el caso, determinó el lunes un juez federal en Seattle.



El Departamento de Justicia quería que el caso quedara en suspenso mientras la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decide si un panel mayor de 11 jueces revisa una solicitud del gobierno para que se permita la aplicación de la medida.



Pero el juez federal James Robart, que había emitido antes una orden que suspendió temporalmente las restricciones migratorias, dijo que la demanda puede seguir su curso. Los estados aseguran que el proceso no interferirá con las revisiones que hagan los tribunales de alzada.



Robart ordenó a ambas partes que preparen sus alegatos en torno a si la prohibición que Trump impuso a la llegada de ciudadanos de siete países de población mayormente musulmana debe ser congelada de manera permanente.



Un panel de tres jueces de una corte federal de apelaciones se rehusó la semana pasada a revocar la orden que suspendió las restricciones migratorias y reinstalar la medida. El panel rechazó por unanimidad el argumento del gobierno de que el ejecutivo tenía la autoridad sobre la materia.



Washington y Minnesota alegaron que debía comenzar de inmediato la compilación de pruebas en el caso.



"Dada la seriedad de las denuncias constitucionales presentadas por los estados, las razones de seguridad nacional argüidas por los acusados y el bienestar público que está en juego, los estados sostienen respetuosamente que esa exposición debe proceder sin demora", dijeron los abogados estatales en un escrito judicial.



Michelle Bennett, abogada del Departamento de Justicia, dijo a Robart que no había fundamento para agilizar el proceso, y que los estados no eran partes perjudicadas porque hay una orden temporal de restricción vigente.