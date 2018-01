Prensa mundial batalla con traducción de insulto de Trump

NAIROBI, Kenia(AP )

El insulto vulgar que usó el presidente Donald Trump para referirse a África y Haití fue todo un dilema para muchos medios de prensa en el mundo, que no tenían una traducción clara para ese epíteto o resultaba demasiado malsonante para sus estándares.



The Associated Press resolvió usar las palabras "países de mie..." para traducir lo que Trump describió como "sh..hole countries". Algunos medios africanos prefirieron traducirlo como “países sucios”.



Durante una reunión el jueves con senadores sobre inmigración, Trump cuestionó por qué Estados Unidos aceptaba migrantes de Haití y “países de mie...” de África, de acuerdo con un participante y personas familiarizadas con la conversación.



Sus comentarios revivieron acusaciones de racismo, enturbiaron las negociaciones sobre inmigración, desataron una ola de indignación en el mundo y dejaron a algunos periodistas extranjeros preguntándose como expresar el término ofensivo.



La agencia noticiosa japonesa Kyodo News optó por "kusottare", que literalmente significa “empapado en excremento”. La cadena televisiva nacional NHK optó por “sucio”, mientras que el periódico Asahi Shimbun decidió que la palabra que significa “inodoros en el exterior” expresaba el meollo del epíteto de Trump.



Los medios de prensa en China son extremamente controlados y tienen poca libertad para interpretaciones creativas. La agencia oficial Xinhua y otros medios tradujeron el término como “fenkeng”, que significa cloaca.



En África, el continente objeto del insulto, el diario tanzano Mwananchi tradujo el comentario como "mataifa chafu": simplemente “países sucios”.



Taifa Leo, edición en swahili del influyente diario Dayli Nation, en Kenia, escogió "nchi za kinyesi", una traducción más o menos directa que emplea una palabra más gentil para excremento. Existe una traducción más directa en swahili, dijo el editor Gilbert Mogire, pero explicó que sería “impublicable”.