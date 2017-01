Indonesia: Jefe antidrogas atribuye choques aéreos a drogas

YAKARTA, Indonesia(AP)

La mayoría de los accidentes aéreos en Indonesia han implicado pilotos que dieron positivo en drogas, afirmó el viernes el responsable de la agencia nacional de narcóticos.



Eso incluye un avión de Lion Air que se estrelló en el mar hace cuatro años cuando intentaba aterrizar en la isla turística de Bali, afirmó.



Budi Waseso hizo esas declaraciones en una ceremonia en Bali para presentar a guardas tradicionales de seguridad de las poblaciones locales como voluntarios en la lucha antidroga.



Sus palabras asestan otro golpe a la imagen de la industria aérea del país, después de que el mes pasado circulara por internet un video que parecía mostrar a un piloto ebrio en la cabina de un avión de pasajeros Citilink.



Noticias aparecidas esta semana indicaron que dos pilotos de otra compañía, Susi Air, propiedad del ministro de Pesca del país, habían dado positivo en drogas hace poco.



"En casi todos los accidentes aéreos en Indonesia, ya fuera un derrapaje o lo que fuera, se indicó que los pilotos dieron positivo en drogas", dijo Waseso a la prensa.



El responsable antinarcóticos había dicho antes el viernes en el acto, al que asistió el gobernador de Bali, que un piloto del avión de Lion Air que sufrió el espectacular accidente en 2013 había "alucinado" que el mar formaba parte de la pista.



Sus declaraciones contradicen otras versiones oficiales. Tras el siniestro, que milagrosamente no tuvo víctimas mortales entre las 108 personas que viajaban a bordo, el Ministerio de Transportes dijo que los pilotos no habían dado positivo en drogas.



El informe final atribuyó el accidente, que se produjo en medio de la lluvia, a la mala comunicación entre los pilotos y a una formación inadecuada.



Lion Air, el Comité Nacional de Seguridad de Transportes y el Ministerio de Transportes declinaron hacer comentarios.



Las aerolíneas indonesias tuvieron prohibido volar a Europa y Estados Unidos, pero los reguladores extranjeros de seguridad aérea han subido la categoría del país y permitieron a algunas operadoras iniciar los vuelos.



El regulador aéreo de Estados Unidos mejoró en agosto la calificación de seguridad de Indonesia.



Sin embargo, el ex director ejecutivo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Tony Tyler que dejó el cargo en junio, dijo en 2015 que estaba muy preocupado por la seguridad aérea en Indonesia. Sus comentarios respondían a los temores por el rápido crecimiento en el número de aviones en el cielo y la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de tráfico aéreo.