Fallece el ex marido de la ex presidenta Dilma Rousseff

SAO PAULO(AP )

Carlos Franklin Paixao Araujo, ex esposo de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, falleció el sábado en un hospital. Tenía 79 años.



El Hospital Sao Francisco, en la ciudad sureña de Porto Alegre, precisó que Araujo murió de complicaciones relacionadas con la cirrosis. No dio más detalles.



Araujo fue abogado laboral y legislador estatal del Partido Laborista Democrático. Él y Rousseff se divorciaron en el 2000 después de 20 años de matrimonio. Tuvieron una hija y dos nietos.



Rousseff no hizo comentarios públicamente sobre la muerte de su ex marido. El año pasado, la mandataria fue acusada de manejar ilegalmente el presupuesto federal y destituida.