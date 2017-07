WSJ revela nexos entre Rusia y equipo de Trump desde 2015

WASHINGTON D.C. (GH)

Según el diario The Wall Street Journal, agencias de inteligencia detectaron que desde 2015 funcionarios del gobierno ruso referían contactos con socios de Donald Trump.



En una nota publicada este miércoles en su plataforma electrónica, con base en testimonios de personal en funciones y retirado del gobierno estadounidense, WSJ destacó que funcionarios rusos hacían referencia a reuniones celebradas fuera de este país con socios comerciales o asesores de Trump, que no fueron identificados.



No está claro si los allegados al presidente de EU tenían alguna conexión con las aspiraciones presidenciales del magnate, admitió el diario.



Asimismo, indicó que los informes fueron recabados por agencias de inteligencia que de manera rutinaria monitorean el espionaje ruso, lo que pudo haber incluido llamadas telefónicas y correos electrónicos, sin estar dirigidos contra Trump o sus socios.



Los informes en sí mismos no eran alarmantes, pero hicieron que funcionarios de EU se preguntaran: “¿qué está pasando?”, de acuerdo con uno de los testimonios.



Ahora, a la luz de la difusión de correos electrónicos del hijo mayor del presidente, en que se revela su avidez por recibir información comprometedora del gobierno de Rusia, los investigadores están volviendo a estos primeros reportes, de acuerdo con el Journal.