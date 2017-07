Nominado al FBI: No es cierto que hay una cacería de brujas

WASHINGTON D.C. (AP )

El hombre nominado por el presidente Donald Trump para ser el próximo director del FBI se pronunció en desacuerdo con el mandatario el miércoles, afirmando que en su opinión no es cierto que la investigación sobre la intromisión de Rusia en la campaña electoral sea una “cacería de brujas”.



Christopher Wray, nominado el mes pasado por Trump para dirigir la principal agencia policial del país, dijo en su sesión de confirmación en el Senado que nunca permitirá que las influencias políticas desvíen la misión del FBI.



La tarea del FBI se orientará por “los hechos, las leyes y la búsqueda imparcial de justicia”, dijo Wray.



Agregó: “Mi lealtad es únicamente a la Constitución y al Estado de Derecho. Ellos han sido mis guías durante toda mi carrera, y seguiré apegado a ellos sin importar el desafío".



Trump ha dicho que la investigación sobre la posibilidad de que su campaña conspiró con Rusia para ganar las elecciones el año pasado no es más que una “farsa”. La investigación ahora es dirigida por un fiscal independiente, Robert Mueller, quien fue una vez director del FBI.

Wray, ungido para el cargo luego que Trump destituyó abruptamente a James Comey, dejó en claro que en el tema, está en desacuerdo con el presidente.



"No considero que el director Mueller se ha embarcado en una cacería de brujas", dijo en respuesta a preguntas del senador republicano Lindsey Graham.



Prometió dirigir el FBI "sin permitir influencia alguna política o partidista", y advirtió que considerará inaceptable todo intento de interferir con la pesquisa dirigida por Mueller.



Cuando fue destituido el 9 de mayo, Comey dijo que Trump le exigió lealtad absoluta durante una cena en la Casa Blanca. Dijo además que Trump le había pedido poner fin a la investigación en torno al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Wray dijo que Trump no le exigió lealtad, y que si lo hiciese, él no aceptaría.



De ser confirmado, Wray, de 50 años, dirigirá la principal agencia policial del país en momentos particularmente delicados. Comey era ampliamente admirado dentro de la agencia y quien estaba en medio de la investigación sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia para ganar las elecciones.



A pesar de ello la audiencia, la primera vez que se le examina a Wray en público desde su postulación, estuvo prácticamente exenta de denuncias o retórica, lo cual parece ser apropiado dado que allegados de Wray lo califican de tranquilo y sereno.



Wray parece contar con apoyo bipartidista.



El debate en la audiencia se centró casi exclusivamente en la investigación sobre Rusia y Wray reiteradamente expresó cuánto respeta a Mueller y su trayectoria. Dijo que no tiene razón para dudas de la evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses, de que Rusia trató de infiltrarse en los sistemas computarizados estadounidenses para afectar las elecciones.