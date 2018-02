EU: Directora les ofrece 100 dólares a cada alumno para que no se peleen

FILADELFIA (AP )

La directora de una escuela primaria de Filadelfia ha ofrecido dinero a alumnos de octavo grado para que no peleen.



La directora Stephanie Andrewlevich adoptó la medida para controlar la conducta en la escuela, según el periódico The Philadelphia Inquirer.



Si todos los alumnos de octavo grado terminan la escuela sin incidentes de violencia física, cada uno recibirá 100 dólares.



La directora afirma que el incentivo ha comenzado a funcionar.



En lo que va del año, sólo 8% de alumnos de octavo grado fueron suspendidos, una reducción frente al 17% respecto al mismo periodo del año pasado y de 21% sobre 2016.



Una alumna dijo que no pelear le parece algo natural ahora, sin que tenga nada que ver el dinero.



Ella dijo que daría el dinero a su mamá para que compre artículos escolares.



Andrewlevich dijo que ella misma aportará los 3 mil 300 dólares para su iniciativa, a menos que surja un patrocinador.