Subdirectora de Oxfam renuncia por escándalo en Haití que señala que trabajadores contrataron prostitutas

LONDRES, Inglaterra(AP )

La subdirectora general de Oxfam renunció el lunes y dijo que asumía la “plena responsabilidad” por no haber actuado de inmediato en el escándalo de abuso sexual que involucró a trabajadores de la organización benéfica en Haití luego del sismo de 2010.



Penny Lawrence, quien fungía como directora del programa de Oxfam en el momento de los hechos, dijo que estaba “avergonzada de que esto sucediera bajo mi mando”.



En una reunión de emergencia con funcionarios del gobierno de Gran Bretaña, los dirigentes de Oxfam “también ofrecieron una completa e incondicional disculpa” y hablaron de un “profundo sentimiento de vergüenza”, indicó la secretaria de Desarrollo británica, Penny Mordaunt.



El director general de Oxfam, Mark Goldring, y la presidenta fiduciaria, Caroline Thompson, asistieron a la reunión. Mordaunt había amenazado con retirar el financiamiento público a Oxfam a menos que la organización revelara todo lo que sabía sobre las acusaciones en Haití.



Sin embargo, no está claro si la renuncia y la disculpa apaciguarán el escándalo, el cual emergió la semana pasada cuando el periódico londinense The Times informó que siete ex miembros de Oxfam que habían trabajado en Haití enfrentaban acusaciones de conducta indebida que incluyó contratar prostitutas y descargar pornografía.



Oxfam indicó que investigó las acusaciones en 2011 y que en ese entonces despidió a cuatro personas y aceptó la renuncia de otras tres luego de descubrir conducta impropia, intimidación y por no haber protegido al personal.



Lawrence dijo el lunes que ya se habían hecho acusaciones de conducta sexual inapropiada sobre el personal de Oxfam en una misión anterior a Chad.



“Ahora está claro que esas acusaciones, que involucraban la contratación de prostitutas y que estaban vinculadas tanto con el director del país como con los miembros de su equipo en Chad, se habían hecho antes de que fuera enviado a Haití”, agregó Lawrence.



Mordaunt señaló que la beneficencia había acordado proporcionar todos los detalles sobre los perpetradores a sus países de origen para que pudieran enfrentar un posible proceso legal.



“Le indiqué a Oxfam que ahora debían demostrar el liderazgo moral necesario para abordar este escándalo y para reconstruir la confianza en el público británico, en su personal y en las personas a las que quieren ayudar”, aseveró, y describió los abusos sexuales como “completamente despreciables”.



Horas antes del mismo lunes, la Comisión Europea solicitó a Oxfam ofrecer la máxima transparencia en su respuesta a las acusaciones sobre Haití.



“Estamos listos para revisar y, en caso de ser necesario, poner un fin al financiamiento a cualquier socio que no cumpla con los altos estándares éticos requeridos”, puntualizó Maja Kocijancic, portavoz de la comisión.