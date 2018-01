"Quiero hacer algo bueno para la humanidad": Joven de 20 años gana 451 mdd en la lotería

ORLANDO, Florida(AP)

Un joven de Florida de 20 años reclamó el premio mayor de 451 millones de dólares de Mega Millions este viernes.



Un comunicado de prensa de la Lotería de la Florida declaró el viernes que Shane Missler, de 20 años, de Port Richey, había reclamado el premio gordo del sorteo del juego multiestado del 5 de enero.



Señalaron que eligió recibir sus ganancias en un pago único de 281 millones 874 mil 999 dólares.



"Tengo sólo 20 años, pero espero usarlo para perseguir una variedad de pasiones, ayudar a mi familia y hacer algo bueno para la humanidad", dijo en un comunicado.



Los números ganadores para reclamar el décimo premio mayor más grande de la nación fueron 28-30-39-59-70 con una Mega Bola de 10.



El boleto ganador fue comprado en un 7-Eleven en Port Richey. El minorista recibirá un bono de 100 mil dólares.



El Tampa Bay Times informó que Missler estaba sonriendo ampliamente y agarrando un sobre amarillo cuando entregó su boleto el viernes en la sede de la Lotería de la Florida en Tallahassee.



Su padre y su abogado vinieron con él. Lanzaron una declaración en su nombre.



"Si hay algo que he aprendido hasta ahora en mi corto tiempo en esta tierra es que aquellos que mantienen una mentalidad positiva y se mantienen fieles a sí mismos obtienen una recompensa", dijo Missler en el comunicado. "Espero con ansias el futuro."



Los funcionarios de la lotería dijeron que el dinero se pagará a un fideicomiso, establecido con Missler como el miembro administrador, llamado "Secret 007, LLC".



"Aunque soy joven, he tenido un curso intensivo esta semana en administración financiera y me siento muy afortunado de tener esta increíble riqueza y equipo detrás de mí", dijo Missler, quien también le dijo al Times que planea mudarse fuera de Estados Unidos.