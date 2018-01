"Ya no me siento capaz de servirle a Trump": Renuncia embajador de EU en Panamá

PANAMÁ(GH)

El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, diplomático de carrera y ex piloto de helicópteros del Cuerpo de Marines, renunció y dijo que ya no se sentía capaz de servir al presidente Donald Trump, informa Reuters "Como oficial de servicio exterior, firmé un juramento de servir fielmente al presidente y su administración de una manera apolítica, incluso cuando no estoy de acuerdo con ciertas situaciones", dijo Feeley, según un extracto de una carta de renuncia leída a Reuters."Mis instructores dejaron en claro que si creía que no podía hacer eso, tendría el honor de renunciar. Ese momento ha llegado".La renuncia de John Feeley viene horas después de unos comentarios poco afortunados hechos por Donald Trump donde calificó a los migrantes de Centroamérica, Haití y África como “de mierda”.Utilizando lenguaje vulgar, Trump cuestionó el jueves por qué Estados Unidos debería aceptar a más inmigrantes de Haití o de “países de mierda” en África en lugar de lugares como Noruega, durante su rechazo a un acuerdo migratorio bipartidista.Dos personas al tanto de lo que se habló en la reunión en la Oficina Oval indicaron lo anterior.Trump hizo la afirmación después de que el senador demócrata Richard Durbin le dijo al mandatario que, con la medida propuesta, se pondría fin a la lotería de visas.Durbin señaló que, a cambio, personas de países africanos que se han beneficiado de dicha lotería recibirían otra forma de acceso a visas.